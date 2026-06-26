Presidenta Sheinbaum anuncia ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos; hablará con Delcy Rodríguez para ampliar el apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México mantiene activa su ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio y anunció que sostendrá una llamada con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para conocer las necesidades adicionales y definir nuevos apoyos.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria presentó un reporte sobre el despliegue realizado por el Gobierno de México para colaborar en las labores de rescate y atención a la emergencia.

Sheinbaum señaló que la comunicación con su homóloga venezolana se realizará al concluir la conferencia mañanera, con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países frente a los daños ocasionados por el fenómeno natural.

México desplegó personal de rescate, perros especializados y equipo médico

La presidenta explicó que el contingente enviado a Venezuela está conformado por el Agrupamiento Yumare, integrado por 250 elementos de las Fuerzas Armadas, 18 binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, así como dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además del personal, México envió insumos médicos, herramientas y equipo especializado para apoyar las labores de atención a la población afectada por los sismos.

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De acuerdo con el informe presentado por la titular del Ejecutivo, los tres aviones que transportaron la ayuda arribaron la noche del jueves a territorio venezolano, donde fueron recibidos por autoridades locales.

Brigadas mexicanas ya comenzaron las labores de búsqueda

Sheinbaum detalló que, tras concluir la descarga del material humanitario, las brigadas mexicanas iniciaron las operaciones desde las primeras horas de este viernes, luego de que las autoridades venezolanas les asignaran una zona específica para participar en las tareas de búsqueda y rescate.

Durante la conferencia también se proyectó un video con la llegada del personal mexicano y del equipo enviado para atender la emergencia.

La mandataria destacó la experiencia del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana en este tipo de misiones internacionales, al señalar que ambas instituciones han participado en distintas operaciones de asistencia humanitaria en diversos países.

Sheinbaum reitera solidaridad con Venezuela

La presidenta aseguró que el Gobierno de México continuará atento a la evolución de la emergencia y adelantó que, tras la conversación con Delcy Rodríguez, evaluará si es necesario enviar más recursos o personal especializado.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que a las 10:00 horas sostendrá una llamada con la presidenta encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez, para revisar qué otros apoyos se pueden enviar para apoyar al pueblo venezolano tras los sismos registrados el pasado… pic.twitter.com/L7XAF5W4c3 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 26, 2026

"Vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten y siempre nuestra solidaridad", expresó Sheinbaum. Con este operativo, México reafirma su política de cooperación internacional en situaciones de desastre, mediante el envío de equipos especializados para apoyar a las naciones afectadas por fenómenos naturales.

IO