¿Cómo ayudar desde México a los damnificados de los terremotos en Venezuela?

La Cruz Roja Mexicana ha emitido las pautas oficiales para canalizar la ayuda desde México tras el devastador doble terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela. Los sismos, ocurridos de forma consecutiva, han dejado cientos de víctimas y miles de damnificados, lo que activó de inmediato los protocolos de solidaridad internacional.

La dependencia usó sus redes sociales para señalar cómo los interesados pueden apoyar con donaciones para ayudar al pueblo sudamericano afectado. Aunado a esto; se informó que actualmente la institución mantiene activa su Fuerza Tare USAR y binomios caninos en caso de que sean requeridos.

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¿Cómo se puede ayudar a los damnificados de los terremotos en Venezuela?

La Cruz Roja Mexicana enfatiza que la mejor manera de ayudar es a través de aportaciones económicas. Por el momento, no se han abierto centros de acopio físicos para recolectar víveres o medicamentos en México, ya que el traslado logístico internacional es complejo y demorado.

El dinero en efectivo permite a las brigadas en el terreno comprar suministros de primera necesidad, medicamentos y herramientas directamente en zonas operativas cercanas de manera inmediata permitiendo dar el apoyo de primera mano a los damnificados en Venezuela.

La institución ha dispuesto dos siguientes canales oficiales y seguros para recibir aportaciones. Uno es por medio del Donativo en línea: a través de su portal web en la sección exclusiva para la causa de Venezuela, mismo que se encuentra en el siguiente link.

Ante la emergencia por los sismos en #Venezuela, Cruz Roja Mexicana se suma al llamado de solidaridad para apoyar a las familias afectadas.



Cada donativo representa esperanza para quienes más lo necesitan.⛑️#CruzRojaMexicana #VenezuelaNosNecesita #AyudaHumanitaria #Solidarid pic.twitter.com/OQ5GqTNPPR — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 26, 2026

Aunado a esto, la institución compartió los datos para realizar transferencias bancarias, con la finalidad de que se pueda dar el apoyo económico que se solicita la Cruz Roja. El banco ese BBVA, la cuenta es 0404040406 y la CLABE Interbancaria: 012180004040404062.

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