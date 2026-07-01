Inglaterra afina los cañones con doblete de Harry Kane y se mide ante México en el quinto partido del Mundial 2026

Con una voltereta de alarido Inglaterra sufrió, vino de atrás y con doblete de Harry Kane (75' y 86') derrotó a la aguerrida UD Congo que sorprendía al mundo desde el minuto 7 con la anotación de Kibampe Cipenga. Sin embargo los cañones ingleses fueron más contundentes y lograron la clasificación a los Octavos de Final del Mundial 2026, donde enfrentarán a la perfecta selección de México que llega con cuatro triunfos consecutivos y cero goles recibidos.

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio de Atlanta gracias a una temprana diana de Brian Cipenga y una espectacular actuación del arquero Lionel Mpasi.

Inglaterra regresa al Estadio Azteca en un Mundial 40 años después, luego de la dolorosa eliminación en 1986 por Argentina, aquella donde Diego Maradona sacó la "Mano de Dios" e inventó el "Barrilete Cósmico", el mejor gol en toda la historia de los Mundiales.

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