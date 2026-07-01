Toño y Sebastián Valero se coronan campeones del torneo “¡Qué PADRE tan Pádel!”

Tras caer 2-6 en el primer set y encontrarse abajo 3-5 en el segundo, con la presión al máximo y el servicio a su favor para mantenerse con vida, Toño Valero pidió un tiempo fuera. Exhausto, tomó agua, conversó con su hijo Sebastián y ambos regresaron a la cancha decididos a cambiar la historia.

Ganaron su servicio para acercarse 4-5 y, acto seguido, rompieron el saque de Julio Castillo padre y Julio Castillo Jr. para igualar 5-5. El partido cambió de rumbo, los Valero tomaron ventaja 6-5, aunque los Castillo respondieron para enviar el set al tie-break. Ahí, padre e hijo Valero mantuvieron la calma y se impusieron dramáticamente 8-6, forzando un tercer y definitivo episodio.

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El desenlace mantuvo la misma intensidad. La familia Castillo volvió a tomar ventaja de 3-2, pero nuevamente la familia Valero reaccionaron para darle la vuelta al marcador, colocándose 5-3. Aunque sus rivales acortaron distancias con el 5-4, Toño y Sebastián cerraron el encuentro con determinación para sellar la victoria con parciales de 2-6, 7-6 y 6-4, fundiéndose en un emotivo abrazo que desató la ovación de todos los presentes.

Con este memorable encuentro bajó el telón el torneo ”¡Qué PADRE tan Pádel!”, que concluyó con una ceremonia de premiación encabezada por Aldo Vidal, CEO de Journey Pádel Arena Cancún, quien agradeció la participación de los jugadores, el respaldo de los patrocinadores y destacó el ambiente familiar y deportivo que se vivió durante todo el certamen por el “Día del padre”.

En la Cuarta División, Robin Martin y Josué Carballo se proclamaron campeones tras vencer a Marcos Izaguirre y Salvador Damián. Por su parte, en la Tercera División, Santiago Lechón y Axel Galván dominaron la final con un contundente 6-1 y 6-2 sobre Pedro Azueta y Rafael Jarvio.

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Fieles al lema de Journey Pádel Arena, “No dejes de creer”, Toño y Sebastián Valero recibieron el trofeo de campeones en medio de una cálida ovación, mientras que Julio Castillo padre y Julio Castillo Jr. fueron reconocidos como dignos finalistas de una final que quedará en la memoria del torneo.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos a los patrocinadores por parte de Jennifer Euroza, integrante del comité organizador, agradeciendo el respaldo del Buró de Turismo de México, Yass Experience, Auto Lavado Glow, Fisioterapia Cancún, Nissan, Muñecos Barber, Electrolit, Four, Birdieland, Avante, Herbalife 24 y Puerta de Sol, quienes hicieron posible una auténtica fiesta deportiva y familiar.