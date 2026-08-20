Confirman detención de hombre de origen cubano con arma y presunta marihuana durante operativo en Chiquilá

Como parte de los operativos realizados en el municipio de Lázaro Cárdenas, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un hombre de origen cubano, identificado como Raimi “N”, por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y portación ilegal de arma de fuego.

La detención se realizó sobre la calle Libertad, entre Margaritas de Galilea y una calle sin nombre, en la localidad de Chiquilá. Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma larga calibre .9 milímetros, así como varias bolsas transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

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La captura ocurrió en el marco de dos órdenes de cateo cumplimentadas por la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en inmuebles ubicados en Chiquilá y Solferino.

En uno de los predios, localizado en la colonia Veracruzana de Chiquilá, las autoridades aseguraron tres armas calibre 7.62 milímetros, un arma calibre .223, dos granadas de fragmentación y un objeto metálico con características de lanzagranadas.

También fueron decomisados 273 cartuchos calibre 7.62, 33 cartuchos calibre .223, 15 cargadores abastecidos, chalecos y pantalones tácticos, radios de comunicación, básculas grameras y diversas sustancias con características similares a narcóticos.

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En tanto, durante el cateo realizado en un inmueble de Solferino, fue localizado un invernadero con macetas que contenían plantas verdes con características similares a la marihuana, además de hierba verde y seca.

Al concluir las diligencias, ambos inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Raimi “N” y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará la situación jurídica del detenido dentro del término constitucional.