Accidentes dejan mil 416 lesionados en Campeche durante 2026

Al menos mil 416 personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en vehículos con motor en Campeche durante 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México. Del total, 881 ciudadanos son hombres y 535 mujeres, mientras que tan sólo en la última semana se reportaron 40 nuevos casos.

La cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando el Estado acumulaba mil 473 personas lesionadas por este tipo de accidentes. Es decir, en lo que va de 2026 se han registrado 57 casos menos, equivalente a una reducción de 3.9 por ciento.

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En la Península de Yucatán, Quintana Roo concentra el mayor número de lesionados, con siete mil 592 casos, seguido de Yucatán, con dos mil 826, y Campeche, con mil 416. Esto coloca a Quintana Roo en el primer lugar regional, Yucatán en segundo y Campeche en tercero.

En Quintana Roo, del acumulado de siete mil 592 lesionados, cuatro mil 499 son hombres y tres mil 93 mujeres, mientras

que en Yucatán se contabilizan mil 825 hombres y mil una mujeres. La diferencia regional es considerable, pues Quintana Roo concentra más del doble de casos que Yucatán y más de cinco veces los registrados en el Estado de Campeche.

El comportamiento también presenta una reducción en Campeche respecto al año anterior. En 2025, para el mismo periodo, se habían acumulado mil 473 casos, frente a los mil 416 actuales, aunque el número continúa representando un volumen importante de personas afectadas por hechos viales.

Peatones, 36 lesionados

En cuanto a peatones lesionados en accidentes de transporte, Campeche acumula 36 casos durante 2026, de los cuales 24 corresponden a hombres y 12 a mujeres. Durante la semana epidemiológica 35 se registró un nuevo accidente.

En el mismo periodo de 2025, Campeche contabilizaba 46 peatones lesionados, por lo que

actualmente registra 10 casos menos, equivalente a una disminución de 21.7 por ciento.

La Península vuelve a estar encabezada por Quintana Roo, con 526 peatones lesionados, seguido de Yucatán, con 132, y

Campeche, con 36. En Quintana Roo se contabilizan 348 hombres y 178 mujeres; en Yucatán, 77 hombres y 55 mujeres; y en Campeche, 24 hombres y 12 mujeres. Tanto en accidentes de vehí- culos con motor como en peatones lesionados en accidentes de transporte, Quintana Roo ocupa el primer lugar peninsular, Yucatán el segundo y Campeche el tercero, según las cifras de la semana epidemiológica 35 de 2026.