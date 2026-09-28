Camioneta choca contra auto compacto y deja dos adultos mayores heridos en Campeche

Dos adultos mayores resultaron lesionados luego de que el automóvil compacto en el que viajaban fuera impactado por una camioneta de carga en la unidad habitacional Fraccionamiento 2000, donde el conductor no respetó su alto.

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El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Tormenta con Casa de Justicia, cuando la camioneta de carga ingresó al cruce sin realizar su alto correspondiente y terminó proyectándose contra el costado izquierdo del automóvil, el cual circulaba con preferencia.

Por la fuerza del impacto, los dos adultos mayores resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos del Sector Salud, quienes acudieron para brindarles atención y valorar sus condiciones.

Elementos de la Policía Estatal también llegaron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes, donde el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

JGH