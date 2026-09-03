Segundo Informe de Sheinbaum: Segob reporta 8.5 millones de trámites y servicios; Presidenta reconoce labor de Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó este jueves 3 de septiembre un balance de las principales acciones de la dependencia como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la política interior se ha concentrado en diálogo, respeto a las libertades, derechos humanos, atención a víctimas y construcción de paz.

También informó que, mediante distintas estrategias, se han ofrecido 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de personas.

Al concluir la exposición, Sheinbaum hizo un reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Gobernación y afirmó que muchas de sus tareas no generan grandes titulares precisamente porque permiten resolver conflictos antes de que escalen.

¿Qué resultados presentó Rosa Icela Rodríguez?

La titular de Gobernación aseguró que durante la administración se ha buscado preservar la gobernabilidad mediante diálogo y concertación con actores políticos, sociales, sindicatos, iglesias, empresarios, organizaciones y comunidades.

En materia migratoria, reportó más de 88.2 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros entre octubre de 2024 y junio de 2026.

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Además, mediante la estrategia México te Abraza, el Gobierno ha brindado más de 1.6 millones de servicios a connacionales retornados, entre alimentación, alojamiento, atención médica, traslado, vinculación laboral y trámites.

Rodríguez también destacó el fortalecimiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas, con nuevas bases de datos, alertas inmediatas, coordinación con fiscalías y mayores capacidades para las comisiones de búsqueda.

Sheinbaum reconoce trabajo de Segob en gobernabilidad

La Presidenta destacó la labor de Rosa Icela Rodríguez y de su equipo, y señaló que se trata de un trabajo que muchas veces pasa desapercibido porque evita que los conflictos se conviertan en crisis.

Como ejemplo, mencionó la atención a familias desplazadas en la Montaña de Guerrero, donde Gobernación coordinó a distintas dependencias para reabrir caminos, facilitar retornos y llevar apoyos de alimentación, salud, educación y seguridad.

Sheinbaum también resaltó la participación de la dependencia en la resolución de conflictos sociales relacionados con obras ferroviarias y proyectos de infraestructura, además de su papel en el eje de atención a las causas de la estrategia de seguridad.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_, presentó las principales acciones de la Secretaría de Gobernación a dos años del gobierno de la presidenta @Claudiashein, destacando las acciones estratégicas en atención social, gestión migratoria y búsqueda de… pic.twitter.com/TH6kOkpIWF — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 3, 2026

“Sí al Desarme, Sí a la Paz” suma casi 14 mil armas entregadas

Otro de los puntos que la mandataria destacó fue el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Sheinbaum recordó que los operativos de seguridad han permitido asegurar alrededor de 35 mil armas de fuego, mientras que mediante el programa de entrega voluntaria se han recibido casi 14 mil armas, una cifra equivalente a cerca de 40 por ciento de lo decomisado en acciones de seguridad.

La Presidenta calificó como “ejemplar” el trabajo de la Secretaría de Gobernación y subrayó que su coordinación con dependencias federales resulta clave para atender conflictos, acercar servicios y mantener condiciones de gobernabilidad en el país.

IO