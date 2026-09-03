Prevención del suicidio en Yucatán: anuncian caminata, conversatorios y jornadas académicas durante septiembre

Con jornadas académicas, conversatorios, una caminata y un encuentro comunitario, la Asociación Yucateca de Suicidología A.C. (AYUS) desarrollará este mes diversas actividades encaminadas a fortalecer la prevención del suicidio en Yucatán.

Bajo el lema “Crear esperanza a través de la acción”, la ONG presentó su cartelera para este mes, considerado a nivel mundial como un periodo dedicado a la prevención del suicidio. Las actividades buscan generar espacios de diálogo, capacitación y acompañamiento para personas que enfrentan situaciones relacionadas con la conducta suicida o la pérdida de un ser querido.

Entre las actividades destaca la presentación del Primer Protocolo de Posvención en Contextos Educativos, el viernes 11 de septiembre, a las 16:00 horas, en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida.

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El documento, desarrollado de manera conjunta por AYUS y estudiantes de esa institución, busca proporcionar herramientas a docentes y directivos para atender a comunidades escolares después de una muerte por suicidio.

“Voces que sanan ”

El sábado 12 de septiembre está programado el conversatorio de sobrevivientes a una muerte por suicidio Voces que sanan, a las 16:00 horas en el Centro Cultural Lorca. Estará dirigido a personas que han atravesado la pérdida de un familiar o ser querido; el cupo es limitado.

El domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la III Caminata Anual por la Prevención del Suicidio, con salida a las 7:30 horas en calle 45 entre 56 y 56-A, en Paseo de Montejo. El recorrido se realizará en el marco de la Bici-Ruta y tendrá como destino el Monumento a la Patria. La convocatoria está abierta al público y se pide acudir, de ser posible, con prendas amarillas, mensajes de aliento y mascotas.

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Las actividades concluirán el domingo 27 de septiembre con el II Encuentro para la Prevención del Suicidio, de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural de la UADY; contempla conferencias, talleres y conversatorios sobre prevención, intervención y posvención.

Como parte de estas jornadas, AYUS informó que consolidó su Programa de Voluntariado 2026, luego de recibir más de 100 postulaciones. La agrupación quedó integrada por 45 facilitadores y voluntarios comunitarios, quienes recibieron capacitación especializada y participarán en la operación de los distintos eventos.

La asociación también anunció una campaña de comunicación digital que difundirá información científica, buscará combatir los mitos relacionados con la conducta suicida y dará a conocer líneas de atención y recursos de apoyo disponibles para la población.