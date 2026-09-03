Brigadas contra el sarampión no llegaron a la Supermanzana 228 de Cancún pese a jornada anunciada

La Secretaría de Salud de Quintana Roo anunció brigadas de vacunación casa por casa, la jornada programada para este miércoles en la Supermanzana 228 no se llevó a cabo, de acuerdo con un recorrido realizado en la zona.

Mientras los contagios de sarampión pasaron de 274 a 355 en un lapso de un mes, del 31 de julio al 31 de agosto, lo que representó un aumento de 29.5 por ciento. Además, 634 casos probables permanecen en estudio, de acuerdo con el reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

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La dependencia, encabezada por Flavio Carlos Rosado, no informó sobre la falta de aplicación de dosis en este sector, pese a que previamente había incluido esta área dentro de su calendario oficial de actividades.

Habitantes consultados señalaron que no habían recibido información sobre la llegada de los vacunadores. En el tianguis instalado en la Supermanzana 228, personal de seguridad de los comerciantes indicó que solo se había colocado un módulo para la toma de presión arterial, operado por el propio gremio.

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Durante un recorrido por las nueve cuadras horizontales y otras nueve calles verticales que integran la Supermanzana 228, así como por planteles educativos públicos, se constató que las brigadas no habían acudido al sector.

Personal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 2, ubicado en la Avenida 20 de Noviembre, informó que tiene programada una jornada contra el sarampión a partir del 7 de septiembre.

“Solo sabemos que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vendrá a partir del lunes, a las 9 horas, y prolongará su estancia hasta las 14 horas”, indicó personal del centro educativo.

De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, las actividades de inmunización contra esta enfermedad se realizan del 31 de agosto al 5 de septiembre en los municipios Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

La estrategia tiene como objetivo acercar las dosis a las familias e identificar a niñas, niños y adultos con esquemas incompletos o que no cuenten con la protección correspondiente.

La campaña contempla la aplicación de la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, así como la SR, destinada a prevenir el sarampión y la rubéola.

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Los grupos considerados incluyen a menores de entre 6 meses y 12 años con esquemas incompletos; quienes no hayan recibido ninguna dosis; niñas y niños con una sola aplicación y que hayan cumplido más de seis meses desde que la recibieron, además de personas de 13 a 49 años que no cuenten con la inmunización correspondiente. Las dosis son gratuitas.

En Cancún, el calendario oficial contempló recorridos en las Supermanzanas 225, el 31 de agosto; 226, el 1 de septiembre; 228, este 2 de septiembre; 91, el 3 de septiembre, y 227, el 4 de septiembre.