Horóscopos de Mhoni Vidente hoy: Qué te deparan los astros este 31 de julio 2026

En Por Esto! te invitamos a consultar tu horóscopo diario y descubrir lo que el universo tiene preparado para ti en el amor, la salud y el dinero, según tu signo del zodiaco. Cada signo zodiacal tiene sus propias influencias astrales y, hoy, podrías recibir la guía y consejos que necesitas para enfrentar nuevos desafíos, tomar decisiones acertadas o simplemente comprender mejor las energías que te rodean. Así que no pierdas la oportunidad de ver cómo las estrellas están alineadas para ti.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Marte cierra julio con una energía apasionada y directa. Con tu pareja, el último día del mes es el momento perfecto para proponer algo que celebre lo vivido juntos y anticipe lo que viene en agosto. Los solteros de Aries podrían recibir hoy una invitación o mensaje que les cambie los planes del fin de semana de la mejor manera posible.

Salud: El último viernes de julio llega y tu cuerpo pide un cierre de mes consciente. No acumules más tensión de la necesaria en las últimas horas de la jornada. Una sesión de ejercicio al salir del trabajo liberará todo lo que quedó pendiente de soltar durante estos días finales del mes.

Dinero: Julio cierra con noticias positivas en el plano financiero para Aries. Una gestión que llevaba días pendiente podría resolverse hoy de manera muy favorable. Mantente disponible y con la mente clara para aprovechar cualquier oportunidad de último momento antes de que empiece agosto.

Color del día: rojo. Número de la suerte: 9.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Venus te regala un cierre de julio lleno de ternura y gratitud. Con tu pareja, el último día del mes es ideal para reconocer todo lo bonito que han construido juntos durante estas semanas. Los solteros de Tauro podrían recibir hoy una señal muy clara de alguien que lleva tiempo admirándolos y que decide cerrar el mes dando el primer paso.

Salud: Tu cuerpo llega al último día de julio en buen estado si has cuidado tu rutina durante la semana. Cierra la jornada laboral con una actividad que genuinamente disfrutes y que te ayude a hacer la transición hacia el descanso del fin de semana de manera armoniosa y consciente.

Dinero: Julio cierra con resultados concretos y muy satisfactorios para Tauro. Un ingreso esperado, una confirmación positiva o el cierre de un acuerdo que llevaba días madurando podría materializarse hoy. Tu paciencia y constancia durante todo el mes tienen nombre y apellido: los resultados de hoy los confirman.

Color del día: verde. Número de la suerte: 4.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Con el Sol en Leo, tu energía sentimental cierra julio con una calidez y una expansión muy especiales. Con tu pareja, el último día del mes puede ser una oportunidad para celebrar lo vivido y planear algo emocionante para agosto. Los solteros de Géminis podrían tener esta tarde un encuentro lleno de energía y posibilidades que cierra el mes de la mejor manera.

Salud: Tu sistema nervioso agradece enormemente que julio llegue a su fin. Esta noche, desconéctate de verdad: sin pendientes mentales que no puedan resolverse hasta el lunes. Tu descanso del fin de semana y el arranque de agosto empiezan con las decisiones que tomas esta noche.

Dinero: Mercurio cierra julio con un impulso muy favorable para los cierres y acuerdos. Si tienes una propuesta pendiente, hoy es tu última oportunidad del mes para darle el empuje final. No dejes para agosto lo que puedes resolver hoy con una llamada o mensaje oportuno.

Color del día: naranja. Número de la suerte: 3.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Con el Sol en Leo, cierras julio con la madurez emocional y la claridad que construiste durante tu temporada solar como tu mayor fortaleza. Este último día del mes te sientes pleno/a y con una certeza muy especial sobre lo que quieres en el amor. Con tu pareja, un momento de reflexión y gratitud compartida puede ser uno de los más significativos de todo julio.

Salud: Mantén con constancia los hábitos de salud que estableciste durante tu temporada solar. Tu cuerpo responde de manera extraordinaria cuando le das la consistencia que merece. Cierra julio honrando ese cuidado con una noche de descanso genuino que prepare tu cuerpo para el nuevo mes que comienza mañana.

Dinero: Tu intuición económica cierra julio con una claridad extraordinaria. Una decisión financiera que llevas madurando tiene hoy su momento de resolución definitiva. Actúa con la confianza que te da la energía que has construido durante todo este mes: el universo respalda tu criterio al cerrar este ciclo.

Color del día: plateado. Número de la suerte: 2.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Con el Sol en pleno tránsito por tu signo, este último día de julio tu energía personal está en uno de sus puntos más altos y luminosos del año. Eres magnético/a, cálido/a y completamente irresistible. Con tu pareja, el cierre de mes puede convertirse en uno de los momentos más especiales de toda tu temporada solar. Los solteros de Leo están viviendo su mejor época del año: esta noche tiene un potencial muy especial para cerrar julio de la manera más memorable.

Salud: La vitalidad de tu temporada solar te acompaña con fuerza hasta el último día de julio. Celébrala con una actividad física que disfrutes esta tarde y llega al fin de semana y al inicio de agosto sintiéndote en tu mejor versión. Tu cuerpo te lo agradecerá con energía renovada para los días que vienen.

Dinero: Tu intuición económica cierra julio con una claridad extraordinaria. Una decisión financiera que llevas madurando durante días tiene hoy su momento de resolución definitiva. Actúa con la confianza que te da tu temporada solar: el universo está completamente de tu lado al cerrar este mes tan poderoso para ti.

Color del día: dorado solar. Número de la suerte: 1.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Mercurio cierra julio con tu sensibilidad en su punto más alto. Con tu pareja, el último día del mes es el momento ideal para expresar con palabras precisas todo lo que has sentido durante estas semanas. Un gesto de reconocimiento genuino tendrá un impacto muy profundo y será el mejor cierre de mes que puedes ofrecer. Los solteros de Virgo podrían tener esta tarde una conversación muy reveladora.

Salud: Tu cuerpo llega al último día de julio con el registro completo del mes. Si algo no funcionó como esperabas en tu rutina de salud, evalúa con objetividad y diseña los ajustes que implementarás en agosto. La mejora continua también aplica al bienestar y Virgo lo sabe mejor que nadie.

Dinero: Tu meticulosidad produce hoy el resultado más satisfactorio de la semana y del mes. Un detalle que detectaste días atrás resulta ser exactamente la clave que necesitabas para cerrar julio con una ventaja real y concreta. La atención al detalle es tu mayor superpoder económico.

Color del día: azul marino. Número de la suerte: 6.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Venus te regala un último día de julio especialmente armonioso y romántico. Con tu pareja, el cierre de mes es el momento perfecto para un plan que celebre lo que han construido juntos durante julio. Los solteros de Libra llegan al último día del mes con una energía muy atractiva que podría hacer que esta noche tenga posibilidades muy interesantes de cara a agosto.

Salud: El equilibrio que has mantenido durante julio te permite llegar al último día del mes en buen estado. Cierra la jornada laboral con gratitud hacia tu cuerpo por todo lo que te ha dado este mes y regálale esta noche algo que genuinamente disfrutes: mereces ese descanso con el que arrancas agosto.

Dinero: Julio cierra con resultados muy positivos en el plano económico de Libra. Una asociación, acuerdo o propuesta que llevas trabajando durante días podría tener hoy su confirmación definitiva. Tu talento para crear condiciones donde todos ganan produce hoy uno de los mejores resultados de todo el mes.

Color del día: rosa. Número de la suerte: 8.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Plutón cierra julio con tu magnetismo en su punto más poderoso. Con tu pareja, el último viernes del mes puede convertirse en uno de los momentos de conexión más intensos y memorables de todo julio. Los solteros de Escorpio podrían vivir esta noche un encuentro que los marque de una manera que no esperaban y que inaugure agosto de la mejor forma posible.

Salud: Tu cuerpo llega al último día de julio cargado con la energía acumulada de toda la semana y el mes. Una sesión de ejercicio intenso esta tarde liberará esa tensión de manera efectiva y te dejará en el estado perfecto para disfrutar del fin de semana con plena energía y sin cargas físicas pendientes.

Dinero: El rompecabezas financiero que construiste durante todo julio produce hoy su resultado más satisfactorio. Con toda la información reunida y la decisión tomada, los primeros efectos positivos de esa elección comienzan a hacerse muy visibles. Tu instinto tenía razón desde el principio: bien hecho.

Color del día: burdeos. Número de la suerte: 9.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Júpiter cierra julio con tu corazón expandido y lleno de posibilidades para el nuevo mes que comienza mañana. Con tu pareja, el último día de julio es el día perfecto para arrancar una aventura de fin de semana aunque sea pequeña. Los solteros de Sagitario llegan al cierre de mes con una energía libre y apasionada que hace que esta noche tenga un potencial muy especial.

Salud: Tu optimismo natural te lleva bien hasta el cierre de julio. Esta noche, celébralo con una actividad que genuinamente disfrutes y que recargue tus baterías para el fin de semana y el arranque de agosto. Tu cuerpo merece una recompensa por todo el esfuerzo que le has exigido durante este mes.

Dinero: Julio cierra con una noticia muy positiva para Sagitario en el plano económico. Una propuesta vinculada a viajes, educación o proyectos internacionales que llevabas tiempo esperando podría recibir hoy su confirmación definitiva. El universo responde a quienes mantienen su visión con constancia durante todo el mes.

Color del día: morado. Número de la suerte: 5.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Saturno cierra julio reconociendo tu integridad y constancia en el amor. Tu pareja sabe perfectamente que puede contar contigo y hoy encontrará la manera de hacértelo saber de una forma que te llegará muy profundo al cerrar este mes. Los solteros de Capricornio llegan al último día de julio con una energía seria y atractiva que genera confianza inmediata y deja huella.

Salud: La disciplina que has mantenido durante todo julio produce hoy su mejor resultado en términos de bienestar físico y emocional. Llegas al último día del mes en tu mejor estado porque cuidaste cada día con consciencia. Celébralo esta noche con algo que genuinamente disfrutes: te lo has ganado con creces.

Dinero: Julio cierra con uno de los mejores resultados económicos del mes para Capricornio. El esfuerzo sostenido produce hoy una confirmación, un ingreso o un avance muy significativo que valida todo lo que has trabajado con paciencia y disciplina durante estas semanas. La recompensa de Capricornio siempre llega y llega exacta.

Color del día: gris acero. Número de la suerte: 10.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Urano cierra julio activando tu necesidad de conexiones auténticas y sin artificios. Con tu pareja, el último viernes del mes es el momento perfecto para un plan completamente diferente a lo habitual que renueve la energía y el entusiasmo entre ustedes de cara a agosto. Los solteros de Acuario llegan al cierre de mes con una energía innovadora que atrae a personas que valoran la originalidad.

Salud: Tu mente brillante llega al último día de julio lista para desconectarse del modo productivo. Esta noche, permítete hacer algo completamente diferente a tu rutina laboral: tu cerebro necesita ese cambio de registro para regenerarse y llegar a agosto con toda su capacidad creativa completamente renovada.

Dinero: Julio cierra con una respuesta muy concreta y positiva a los proyectos innovadores que has estado compartiendo este mes. Alguien con los recursos o la plataforma que necesitas confirma hoy su interés. Prepárate para una conversación importante que podría cambiar significativamente tu panorama económico al arrancar agosto.

Color del día: turquesa. Número de la suerte: 11.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Neptuno cierra julio elevando tu sensibilidad a su punto más alto. Con tu pareja, el último día del mes puede convertirse en uno de los momentos de conexión más profundos y memorables de todo julio. Los solteros de Piscis llegan al cierre del mes con una energía casi mágica que el universo ha estado preparando para ellos durante estas semanas y que augura un agosto muy especial.

Salud: Tu cuerpo y tu alma merecen un cierre de mes de verdadero descanso y nutrición consciente. Esta noche, desconéctate del ruido del mundo, come algo que te nutra de verdad y duerme las horas que tu cuerpo necesita. La sanación de Piscis siempre empieza por honrar sus propios ritmos y julio termina con esa misma invitación.

Dinero: Julio cierra con la claridad financiera más completa que has tenido en mucho tiempo. La decisión que llevabas madurando tiene hoy toda la certeza que necesitaba. Actúa con confianza durante el fin de semana si la oportunidad lo requiere: tu intuición y tu criterio están perfectamente alineados para cerrar julio y arrancar agosto con el pie derecho.

Color del día: azul cielo. Número de la suerte: 12.