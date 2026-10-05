¿Qué se celebra hoy 6 de octubre y qué santo se festeja este martes?

Este martes 6 de octubre de 2026 se conmemoran diferentes fechas relacionadas con la salud, el medio ambiente y la diversidad natural. Entre ellas destacan el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y el Día Internacional de la Geodiversidad. Además, el santoral católico dedica esta jornada a San Bruno, sacerdote y fundador de la Orden de los Cartujos.

¿Qué se celebra hoy 6 de octubre?

Una de las principales fechas de este martes es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una jornada dedicada a visibilizar a las personas que viven con esta condición, promover sus derechos y generar conciencia sobre la necesidad de construir sociedades más accesibles e inclusivas.

La fecha busca también reconocer las capacidades y aportaciones de las personas con parálisis cerebral, así como impulsar mejores oportunidades de participación en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y la vida social.

Día Internacional de la Geodiversidad

El 6 de octubre también se celebra el Día Internacional de la Geodiversidad, una fecha dedicada a reconocer la importancia de los elementos geológicos y naturales que forman parte del planeta.

La geodiversidad comprende elementos como las rocas, minerales, fósiles, suelos, montañas, cuevas, ríos y otros procesos geológicos que han contribuido a la formación de los paisajes y ecosistemas.

Esta conmemoración busca destacar la importancia de proteger el patrimonio geológico y comprender el papel que tiene la geodiversidad en la vida de las sociedades y en el equilibrio de los ecosistemas.

¿Qué santo se celebra hoy 6 de octubre?

Este martes la Iglesia católica celebra a San Bruno, sacerdote y fundador de la Orden de los Cartujos.

San Bruno nació en Colonia, Alemania, alrededor del año 1030. Durante algún tiempo se desempeñó como profesor en Reims, Francia, pero posteriormente decidió alejarse de la vida académica para dedicarse a una existencia de oración, penitencia y contemplación.

Junto con algunos discípulos se estableció en el valle de Cartuja, donde desarrollaron una forma de vida que combinaba la soledad propia de los ermitaños con ciertos elementos de vida comunitaria. De esta experiencia surgió la orden religiosa de los cartujos.

Posteriormente, el papa Urbano II lo llamó a Roma. Sin embargo, San Bruno continuó buscando una vida de recogimiento y murió en una ermita de Calabria en 1101.

¿Quiénes festejan su santo este 6 de octubre?

De acuerdo con la tradición del santoral, este martes pueden celebrar su onomástico las personas llamadas Bruno y quienes tienen devoción por San Bruno.

El santoral también recuerda en esta fecha a Santa Fe, San Casto, San Emilio, San Saturnino, San Magno y Santa Brunilda, entre otros santos.