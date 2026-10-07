¿Qué se celebra hoy 8 de octubre y qué santo se festeja este jueves?

Este jueves 8 de octubre de 2026 se conmemoran distintas fechas relacionadas con la salud y el bienestar, entre ellas el Día Mundial de la Visión, una jornada dedicada a crear conciencia sobre la importancia de cuidar la salud visual y prevenir problemas que pueden afectar la vista.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

Uno de los principales acontecimientos de este día es el Día Mundial de la Visión, una fecha que busca llamar la atención sobre los problemas de salud ocular y la necesidad de facilitar el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.

El 8 de octubre también se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, dedicado a generar mayor conocimiento sobre esta condición relacionada con el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como a promover una mayor comprensión y apoyo para quienes viven con ella.

Además, algunas organizaciones conmemoran el Día Internacional del Pulpo y el Día Internacional de la Podología, por lo que la fecha reúne diferentes iniciativas relacionadas con la salud, la ciencia y el conocimiento.

Día Mundial de la Visión

El Día Mundial de la Visión busca poner en primer plano la importancia de la salud ocular. La fecha sirve para recordar que las revisiones periódicas pueden ayudar a detectar oportunamente problemas de visión y otras enfermedades relacionadas con los ojos.

Por ello, especialistas y organizaciones aprovechan esta jornada para promover la prevención, los exámenes visuales y el acceso a atención oftalmológica, especialmente entre personas que presentan dificultades para ver.

El 8 de octubre de 2026 también forma parte de la Semana Mundial del Espacio, que se desarrolla del 4 al 10 de octubre y reconoce las aportaciones de la ciencia y la tecnología espacial.

¿Qué santo se festeja el 8 de octubre?

De acuerdo con el santoral católico, este jueves 8 de octubre se recuerda principalmente a Santa Pelagia de Antioquía, considerada virgen y mártir. Vatican News señala que fue una mujer cristiana originaria de Antioquía, en Siria, aunque existen diferentes relatos sobre su vida y las circunstancias de su martirio.

Según una de las tradiciones, Pelagia habría sido una joven de aproximadamente 15 años que murió durante las persecuciones contra los cristianos en tiempos del emperador Diocleciano. Otra versión, atribuida a San Juan Crisóstomo, la presenta como una bailarina que se convirtió al cristianismo después de escuchar la predicación del obispo Nonno.

La historia de Santa Pelagia quedó vinculada a la tradición cristiana como ejemplo de conversión y fidelidad a sus creencias. Su memoria litúrgica se celebra cada 8 de octubre.

¿Quién celebra su santo este 8 de octubre?

Las personas que llevan el nombre de Pelagia celebran tradicionalmente su santo este jueves 8 de octubre.

En México y otros países de tradición católica, el santoral continúa formando parte de las costumbres de numerosas familias, por lo que algunas personas aprovechan estas fechas para felicitar a quienes llevan el nombre de la santa correspondiente.

¿El 8 de octubre es día festivo en México?

El 8 de octubre no es un día de descanso obligatorio a nivel nacional en México, por lo que las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollan normalmente, salvo que alguna institución establezca una suspensión particular.

En el calendario de la Organización de las Naciones Unidas, el 8 de octubre no aparece como una fecha internacional oficial propia de la ONU; las principales conmemoraciones de octubre reconocidas por este organismo incluyen el Día Mundial del Algodón el 7 de octubre y el Día Mundial del Correo el 9 de octubre.

En resumen, este jueves 8 de octubre se conmemora principalmente el Día Mundial de la Visión, además de otras jornadas relacionadas con la dislexia y la podología. En el santoral católico, la fecha está dedicada a Santa Pelagia de Antioquía, virgen y mártir.