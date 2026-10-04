‘La Casa de los Famosos México’: ¿A qué hora y dónde ver la gran final del show?

La cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México' llega a su esperado desenlace este domingo 4 de octubre de 2026, tras semanas de convivencia, estrategias y eliminaciones intensas. El reality show tendrá su final y durante este día se tendrá al ganador del programa.

Cinco finalistas disputan el primer lugar y el cotizado premio de 4 millones de pesos. Ante la esperada final, gran parte de los seguidores y el público se han cuestionado el horario y por dónde ver al próximo ganador de la cuarta temporada del show, por lo que aquí te contaremos todos los detalles.

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¿A qué hora ver la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

La jornada decisiva del reality show se transmite a lo largo de la noche con la siguiente programación de emisión. A las 19:45 horas (Tiempo del Centro de México), dará inicio la Pre-gala en vivo, mientras que a las 20:30 horas comenzará la Gran Gala Final conducida por Galilea Montijo.

Se espera que la trasmisión de la Post-gala final con las primeras reacciones del vencedor y el resto de los participantes tenga lugar a las 23:30 horas (Tiempo del Centro de México), en este horario el público podrá conocer los pensamientos de los finalistas y conocer la opinión del ganador.

¿Dónde ver la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

El evento se puede seguir tanto en televisión abierta como en plataformas digitales de streaming. Para los interesados en ver la final del show por televisión abierta se podrá seguir en directo por el canal ‘Las Estrellas’; mientras que la transmisión en streaming estará disponible en ViX y ViX Premium.

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