Netflix junio 2026: estrenos de series, películas y documentales que llegan este mes

Netflix arrancará junio de 2026 con un catálogo lleno de estrenos para todos los gustos, desde series juveniles y documentales deportivos hasta grandes sagas cinematográficas y producciones de anime que prometen dominar la conversación durante las próximas semanas.

Entre las producciones más esperadas destaca Avatar: La leyenda de Aang, cuya segunda temporada llegará el 25 de junio con Aang enfrentando nuevos retos mientras intenta dominar la Tierra y detener la guerra.

Otra de las apuestas fuertes será la llegada completa de la trilogía de El Hobbit desde el 1 de junio. Las películas protagonizadas por Bilbo Bolsón regresan al streaming con sus tres entregas: Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos.

El futbol también tendrá un espacio importante en la plataforma. Series y documentales como The Rest is Football, Diego Maradona y Tetracampeones: Brasil volvió a creer aprovecharán la fiebre mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En el apartado de dramas y suspenso aparecen títulos como El testigo, basada en el caso real del asesinato de Rachel Nickell, además de Oasis y Te encontraré, historias cargadas de misterio, desapariciones y persecuciones.

Las producciones juveniles y musicales también buscarán conquistar al público con Fans de tiempo completo, una historia centrada en la obsesión por el k-pop, mientras que Rosario Tijeras: Temporada 5 marcará el regreso de uno de los personajes más populares del catálogo latinoamericano.

Para quienes disfrutan del anime, junio traerá nuevos episodios de BAKI-DOU: The Invincible Samurai y Horizontes Pokémon, ampliando así la oferta japonesa dentro de la plataforma.

Además, documentales como Michael Jackson y especiales deportivos sobre Lukas Podolski, Chris Evert y Martina Navrátilová complementarán uno de los meses más variados del año para la plataforma de streaming.

Series

El chico de la última fila (PRÓXIMAMENTE) Un escritor fracasado descubre a un estudiante brillante en su clase, pero su admiración se torna obsesiva… y despierta un peligroso deseo de alcanzar el éxito.

Fans de tiempo completo (04/06/2026) Dos acérrimas fans del k-pop pasan de amigas a rivales cuando la oportunidad de ver a su grupo favorito en Corea pone a prueba los límites entre la devoción y la obsesión.

El testigo (04/06/2026) La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales.

Así aprenderás (05/06/2026) Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros.

Rosario Tijeras: Temporada 5 (10/06/2026) Rosario se enfrenta a sus enemigos, nuevos y viejos, mientras ella y el Ángel tratan de reconstruir su vida. ¿Pero cómo sobrevivir cuando el peligro viene de la propia sangre?

The Rest is Football (09/06/2026) Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, integrantes de la realeza del fútbol, ofrecen su análisis diario y comparten momentos destacados con humor durante el Mundial 2026.

Perdiendo el juicio (12/06/2026) Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en una pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca.

America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys: Temporada 3 (16/06/2026) Las porristas de los Dallas Cowboys vuelven con su temporada más feroz, donde arman equipos, deslumbran a estadios completos y hasta sortean los desafíos de la fama y los fans.

Te encontraré (18/06/2026) Un padre inocente que cumple cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo recibe pruebas de que éste podría seguir vivo, y debe escapar de prisión para descubrir la verdad.

Oasis (19/06/2026) Cuando una chica desaparece en un resort, tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos… y no saldrán hasta que se descubra la verdad.

Várzea: Donde nace el fútbol (20/06/2026) Brasil vive, respira y exporta fútbol de várzea. Esta serie ahonda en las historias detrás del juego bonito, uno que tiene el poder de cambiar vidas.

Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2 (25/06/2026) Para acabar con la guerra, Aang debe convertirse en Maestro Tierra. Pero en este reino, la política, los secretos y las alianzas son un campo de batalla en sí mismos…

Películas

El Hobbit: Un viaje inesperado (01/06/2026) En esta precuela de la trilogía de El Señor de los Anillos, Bilbo Bolsón se une a un grupo de enanos con una peligrosa misión: reclamar el reino que les fue arrebatado.

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (01/06/2026) Bilbo, Thorin y la compañía de enanos se preparan para defender el reino que tanto han anhelado, en una épica batalla que estremecerá cada rincón de la Montaña Solitaria.

El Hobbit: La desolación de Smaug (01/06/2026) Thorin y su banda de enanos echan a los orcos y confrontan a Bilbo con el dragón Smaug en la segunda entrega de la saga de El Hobbit.

México 86 (05/06/2026) No todos los goles se meten en la cancha… Con audacia y puro ingenio mexicano, en 1986, México fue sede del Mundial contra todo pronóstico.

La desconocida (05/06/2026) Tras hallar a una mujer con amnesia en un contenedor de carga, dos detectives trabajan a toda marcha para averiguar su identidad… y quién la quiere muerta.

Turbulencia en la oficina (05/06/2026) Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica picante sobre un amor secreto de oficina y los enredos de dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón.

Maridos en acción (19/06/2026) Un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?

Mensajes de voz para Isabelle (19/06/2026) Los mensajes de voz que una repostera le deja a su hermana fallecida le llegan misteriosamente a un desconocido, quien termina enamorándose de ella.

Hermanito (26/06/2026) La vida de decisiones cuidadosas de un famoso agente de bienes raíces se descontrola cuando su excéntrico «hermanito» reaparece de manera inesperada.

Documentales y especiales

Diego Maradona (04/06/2026) Mientras su talento redefinía el fútbol, la presencia de Diego Maradona en Nápoles desató un torbellino de fama, escándalo y caos personal.

El juicio a Michael Jackson (03/06/2026) Este documental exhaustivo analiza el juicio a Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.

Poldi (04/06/2026) En este documental íntimo, Lukas Podolski, futbolista, empresario, ídolo de los fans y héroe de la comunidad, reflexiona sobre su trayectoria y lo que le depara el futuro.

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (07/06/2026) Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.

Chris y Martina: El set decisivo (26/06/2026) Este documental explora el largo dominio de Chris Evert y Martina Navrátilová en el tenis femenino y la amistad que ni siquiera el cáncer pudo romper.

Niñez y familia

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 3 (08/06/2026) ¡Disfruta con tus amigos de Sesame Street! Desde emprender una misión al espacio hasta montar un espectáculo, aquí siempre hay formas divertidas de aprender, jugar y crecer.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 3 (26/06/2026) Liko, Rod, Doti y Ult se lanzan a una aventura para mejorar sus habilidades antes de enfrentar a los Exploradores. Primera parada: ¡Academia Arándano!

Anime