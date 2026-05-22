Netflix junio 2026: estrenos de series, películas y documentales que llegan este mes

Netflix arrancará junio de 2026 con un catálogo lleno de estrenos para todos los gustos, desde series juveniles y documentales deportivos hasta grandes sagas cinematográficas y producciones de anime que prometen dominar la conversación durante las próximas semanas.
Entre las producciones más esperadas destaca Avatar: La leyenda de Aang, cuya segunda temporada llegará el 25 de junio con Aang enfrentando nuevos retos mientras intenta dominar la Tierra y detener la guerra.
Otra de las apuestas fuertes será la llegada completa de la trilogía de El Hobbit desde el 1 de junio. Las películas protagonizadas por Bilbo Bolsón regresan al streaming con sus tres entregas: Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos.
El futbol también tendrá un espacio importante en la plataforma. Series y documentales como The Rest is Football, Diego Maradona y Tetracampeones: Brasil volvió a creer aprovecharán la fiebre mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.
En el apartado de dramas y suspenso aparecen títulos como El testigo, basada en el caso real del asesinato de Rachel Nickell, además de Oasis y Te encontraré, historias cargadas de misterio, desapariciones y persecuciones.
Las producciones juveniles y musicales también buscarán conquistar al público con Fans de tiempo completo, una historia centrada en la obsesión por el k-pop, mientras que Rosario Tijeras: Temporada 5 marcará el regreso de uno de los personajes más populares del catálogo latinoamericano.
Para quienes disfrutan del anime, junio traerá nuevos episodios de BAKI-DOU: The Invincible Samurai y Horizontes Pokémon, ampliando así la oferta japonesa dentro de la plataforma.
Además, documentales como Michael Jackson y especiales deportivos sobre Lukas Podolski, Chris Evert y Martina Navrátilová complementarán uno de los meses más variados del año para la plataforma de streaming.
Series
- El chico de la última fila (PRÓXIMAMENTE) Un escritor fracasado descubre a un estudiante brillante en su clase, pero su admiración se torna obsesiva… y despierta un peligroso deseo de alcanzar el éxito.
- Fans de tiempo completo (04/06/2026) Dos acérrimas fans del k-pop pasan de amigas a rivales cuando la oportunidad de ver a su grupo favorito en Corea pone a prueba los límites entre la devoción y la obsesión.
- El testigo (04/06/2026) La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales.
- Así aprenderás (05/06/2026) Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros.
- Rosario Tijeras: Temporada 5 (10/06/2026) Rosario se enfrenta a sus enemigos, nuevos y viejos, mientras ella y el Ángel tratan de reconstruir su vida. ¿Pero cómo sobrevivir cuando el peligro viene de la propia sangre?
- The Rest is Football (09/06/2026) Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, integrantes de la realeza del fútbol, ofrecen su análisis diario y comparten momentos destacados con humor durante el Mundial 2026.
- Perdiendo el juicio (12/06/2026) Cuando un arrebato en tribunales deja en evidencia su TOC, una brillante abogada debe empezar de cero en una pequeño bufete, donde un nuevo caso la golpea muy de cerca.
- America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys: Temporada 3 (16/06/2026) Las porristas de los Dallas Cowboys vuelven con su temporada más feroz, donde arman equipos, deslumbran a estadios completos y hasta sortean los desafíos de la fama y los fans.
- Te encontraré (18/06/2026) Un padre inocente que cumple cadena perpetua por el asesinato de su propio hijo recibe pruebas de que éste podría seguir vivo, y debe escapar de prisión para descubrir la verdad.
- Oasis (19/06/2026) Cuando una chica desaparece en un resort, tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos… y no saldrán hasta que se descubra la verdad.
- Várzea: Donde nace el fútbol (20/06/2026) Brasil vive, respira y exporta fútbol de várzea. Esta serie ahonda en las historias detrás del juego bonito, uno que tiene el poder de cambiar vidas.
- Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2 (25/06/2026) Para acabar con la guerra, Aang debe convertirse en Maestro Tierra. Pero en este reino, la política, los secretos y las alianzas son un campo de batalla en sí mismos…
Películas
- El Hobbit: Un viaje inesperado (01/06/2026) En esta precuela de la trilogía de El Señor de los Anillos, Bilbo Bolsón se une a un grupo de enanos con una peligrosa misión: reclamar el reino que les fue arrebatado.
- El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (01/06/2026) Bilbo, Thorin y la compañía de enanos se preparan para defender el reino que tanto han anhelado, en una épica batalla que estremecerá cada rincón de la Montaña Solitaria.
- El Hobbit: La desolación de Smaug (01/06/2026) Thorin y su banda de enanos echan a los orcos y confrontan a Bilbo con el dragón Smaug en la segunda entrega de la saga de El Hobbit.
- México 86 (05/06/2026) No todos los goles se meten en la cancha… Con audacia y puro ingenio mexicano, en 1986, México fue sede del Mundial contra todo pronóstico.
- La desconocida (05/06/2026) Tras hallar a una mujer con amnesia en un contenedor de carga, dos detectives trabajan a toda marcha para averiguar su identidad… y quién la quiere muerta.
- Turbulencia en la oficina (05/06/2026) Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica picante sobre un amor secreto de oficina y los enredos de dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón.
- Maridos en acción (19/06/2026) Un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?
- Mensajes de voz para Isabelle (19/06/2026) Los mensajes de voz que una repostera le deja a su hermana fallecida le llegan misteriosamente a un desconocido, quien termina enamorándose de ella.
- Hermanito (26/06/2026) La vida de decisiones cuidadosas de un famoso agente de bienes raíces se descontrola cuando su excéntrico «hermanito» reaparece de manera inesperada.
Documentales y especiales
- Diego Maradona (04/06/2026) Mientras su talento redefinía el fútbol, la presencia de Diego Maradona en Nápoles desató un torbellino de fama, escándalo y caos personal.
- El juicio a Michael Jackson (03/06/2026) Este documental exhaustivo analiza el juicio a Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.
- Poldi (04/06/2026) En este documental íntimo, Lukas Podolski, futbolista, empresario, ídolo de los fans y héroe de la comunidad, reflexiona sobre su trayectoria y lo que le depara el futuro.
- Tetracampeones: Brasil volvió a creer (07/06/2026) Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.
- Chris y Martina: El set decisivo (26/06/2026) Este documental explora el largo dominio de Chris Evert y Martina Navrátilová en el tenis femenino y la amistad que ni siquiera el cáncer pudo romper.
Niñez y familia
- Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 3 (08/06/2026) ¡Disfruta con tus amigos de Sesame Street! Desde emprender una misión al espacio hasta montar un espectáculo, aquí siempre hay formas divertidas de aprender, jugar y crecer.
- Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 3 (26/06/2026) Liko, Rod, Doti y Ult se lanzan a una aventura para mejorar sus habilidades antes de enfrentar a los Exploradores. Primera parada: ¡Academia Arándano!
Anime
- BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Season 1 Part 2 (PRÓXIMAMENTE) En las profundidades de Skytree en Tokio, un entusiasta de los combates clandestinos y su equipo de científicos intentan lo imposible: revivir al samurái más fuerte de la historia.