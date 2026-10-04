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Luisito Comunica es testigo de un robo en Barcelona mientras grababa contenido: “Traté de correr”

El influencer relató ante la cámara que buscó alcanzar al ladrón, sin embargo, no lo consiguió. 

Por Redacción Por Esto!

4 de oct de 2026

1 min

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Luisito Comunica es testigo de un robo en Barcelona.
Luisito Comunica es testigo de un robo en Barcelona. / Captura de pantalla.

Durante su recorrido para grabar contenido en España, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica fue testigo de un robo a transeúntes en una vía pública cerca de su hotel en Barcelona. El incidente ocurrió cuando el influencer mexicano se encontraba grabando, quedando captado la reacción de Luis.

La situación llamó la atención de los seguidores y usuarios de redes debido a que el creador de contenido había hablado minutos antes sobre la inseguridad, señalando que algunos ladrones podrían usar las bicicletas como medio de transporte para realizar sus delitos y huir en ellas.

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El incidente ocurrió cuando un sujeto a bordo de una bicicleta arrebató de manera sorpresiva la bolsa a dos personas que transitaban a pie. El influencer relató frente a la cámara que intentó reaccionar inmediatamente para perseguir al responsable y ayudar a las víctimas a recuperar sus pertenencias.

A pesar de la reacción de Luisito Comunica, el ladrón se desplazó a gran velocidad a bordo del vehículo, lo que imposibilitó alcanzarlo corriendo. Ante la imposibilidad de darle alcance, optó por gritar "¡Ladrón, ladrón!" junto a los afectados para alertar a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

“Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo”, explicó el creador mientras narraba lo sucedido. Tras el suceso, el creador de contenido expresó su preocupación por las personas robadas, destacando el impacto de perjudiciales consecuencias como la posible pérdida de documentos personales y pasaportes.

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