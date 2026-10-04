Luisito Comunica es testigo de un robo en Barcelona mientras grababa contenido: “Traté de correr”

Durante su recorrido para grabar contenido en España, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica fue testigo de un robo a transeúntes en una vía pública cerca de su hotel en Barcelona. El incidente ocurrió cuando el influencer mexicano se encontraba grabando, quedando captado la reacción de Luis.

La situación llamó la atención de los seguidores y usuarios de redes debido a que el creador de contenido había hablado minutos antes sobre la inseguridad, señalando que algunos ladrones podrían usar las bicicletas como medio de transporte para realizar sus delitos y huir en ellas.

Noticia Destacada Luisito Comunica manda mensaje tras la violencia que afecta al país

¿Qué le pasó a Luisito Comunica en Barcelona?

El incidente ocurrió cuando un sujeto a bordo de una bicicleta arrebató de manera sorpresiva la bolsa a dos personas que transitaban a pie. El influencer relató frente a la cámara que intentó reaccionar inmediatamente para perseguir al responsable y ayudar a las víctimas a recuperar sus pertenencias.

A pesar de la reacción de Luisito Comunica, el ladrón se desplazó a gran velocidad a bordo del vehículo, lo que imposibilitó alcanzarlo corriendo. Ante la imposibilidad de darle alcance, optó por gritar "¡Ladrón, ladrón!" junto a los afectados para alertar a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Luisito Comunica es testigo de un robo en plena calle durante su breve estancia en Barcelona. "Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo. Entonces empiezo a gritar también con ellos: '¡Ladrón, ladrón!'. Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa, güey. Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así." — Terreno Viral (@terrenoviral) October 3, 2026

“Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo”, explicó el creador mientras narraba lo sucedido. Tras el suceso, el creador de contenido expresó su preocupación por las personas robadas, destacando el impacto de perjudiciales consecuencias como la posible pérdida de documentos personales y pasaportes.

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