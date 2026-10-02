La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al cuarto eliminado del reality

Las cosas han comenzado a ponerse muy intensas en La Granja VIP, donde las rivalidades y alianzas ya están jugando un papel fundamental para los granjeros, donde ninguno de ellos se quieren ir del reality.

Esta semana se anunció que por un cambio en las reglas de juego, había ocho granjeros nominados, aunque en el Duelo de Salvación que se disputó el día de ayer, Bebeshita y Julio Camejo aseguraron una semana más La Granja VIP.

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Sin embargo, son seis granjeros importantes los que siguen nominados y en riesgo de salir del reality, pero las reglas pueden cambiar de un momento a otro y el destino de los participantes también.

¿Cómo van las votaciones para conocer al eliminado de La Granja VIP?

Los granjeros que todavía están en riesgo de salir son: Pablo Montero, Natalia Alcocer, Fernando Lozada, Kenny, Azalia, Manelyk y Kunno, aunque alguno de ellos puede salir y que su lugar sea ocupado por otro granjero.

Los fans ya tienen a sus favoritos, por lo que el portal de espectáculos ‘Vaya Vaya’, ha hecho una encuesta en donde se han revelado los granjeros que están en zona de quedar fuera de la competencia.

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Para sorpresa de nadie, Manelyk es la que va encabezando las votaciones para poder salvarse una semana más. Así van las preferencias de los fans:

Manelyk 32%

Kunno 13%

Fernando Lozada 9%

Azalia 7%

Natalia Alcocer 7%

Kenny 6%

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