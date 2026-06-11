Durante Fan Fest coreano es lanzado por los aires por fanaticada mexicana | VIDEO

El arranque de la Copa del Mundo 2026 ya dejó su primera gran joya viral con el sello característico del ambiente mexicano. Hoy, jueves 11 de junio de 2026, la escena de un aficionado surcoreano volando por los aires se convirtió en la sensación del primer día de actividades mundialistas.

El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en diversas plataformas volviendo el video viral y generando reacciones divertidas entre los usuarios y nacionales que han mostrado un gran recibimiento para la afición extranjera que ha llegado al país a disfrutar de los partidos de la copa.

Noticia Destacada Mundial 2026: República Checa deja escapar la ventaja y cae ante Corea del Sur

Surcoreano vuela por los aires entre fanaticada mexicana

El suceso ocurrió durante las primeras horas del FIFA Fan Festival de Guadalajara, instalado en la Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico de la ciudad. Mientras miles de fans se concentraban en la plaza para disfrutar de las pantallas gigantes y el ambiente previo al debut de la selección de Corea del Sur contra la República Checa.

El joven coreano quedó atrapado en medio de la marea verde y al percatarse de su presencia y portando los colores de su selección, decenas de aficionados mexicanos lo rodearon. En lugar de una foto, la multitud aplicó le dio una hospitalidad azteca: lo cargaron en hombros y, al ritmo de porras y cantos, lo lanzaron por los aires repetidamente.

🇲🇽🇰🇷 Los Mexicanos SUBIERON EN ANDAS a un Coreano y después se pusieron a festejar con el tipazo pic.twitter.com/cVp9zSeDtM — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 11, 2026

El video comenzó a recorrer las redes sociales debido a la reacción del aficionado. A pesar de la sorpresa de encontrarse suspendido a más de dos metros de altura y cayendo en los brazos de desconocidos, el joven coreano nunca soltó su teléfono celular, el cual mantuvo sujeto con la mano derecha mientras grababa su perspectiva del evento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal