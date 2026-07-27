Muere Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán; Fiscalía investiga posible disparo accidental

Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, falleció la noche del domingo 26 de julio después de sufrir una herida provocada por un arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso del alcalde, quien llegó al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Las primeras versiones indican que Méndez Flores presuntamente manipulaba el arma cuando esta se accionó de manera accidental. Sin embargo, la autoridad ministerial no ha confirmado de forma definitiva esa hipótesis, por lo que las diligencias continúan abiertas.

Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales se trasladó al lugar para localizar indicios, realizar estudios periciales y obtener testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

¿Cómo murió Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán?

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas en una vivienda ubicada en la comunidad de Santa Cruz, de donde era originario el presidente municipal.

El arma presuntamente se disparó mientras era manipulada y provocó lesiones de gravedad. Algunas versiones señalan que el edil fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán, pero llegó sin signos vitales.

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En redes sociales también circuló la versión de que Méndez Flores limpiaba el arma al momento del disparo. Este dato no aparece confirmado en el comunicado inicial de la Fiscalía, que se limitó a informar sobre la apertura de la investigación.

Por esa razón, las autoridades deberán determinar mediante pruebas balísticas, análisis de la escena y testimonios si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia alrededor del fallecimiento.

Fiscalía de Guerrero abre investigación por muerte del alcalde

La Fiscalía estatal informó que continuará con los actos de investigación bajo apego a la ley. Los peritos deberán examinar el arma, establecer la trayectoria del proyectil y verificar si existen elementos que coincidan con la versión de un disparo accidental.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni se informó sobre la posible participación de terceros. La dependencia tampoco ha dado a conocer el lugar preciso de la lesión o el resultado completo de los primeros peritajes.

¿Quién era Daniel Méndez Flores?

Daniel Méndez Flores gobernaba Huamuxtitlán desde 2024 y representaba a Movimiento Ciudadano. El municipio se localiza en la región de La Montaña de Guerrero.

⭕️ Investiga #FGEGuerrero fallecimiento del presidente municipal de Huamuxtitlán.



Chilpancingo, Gro., a 26 de julio de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de Daniel Méndez Flores, presidente municipal… pic.twitter.com/LR0GVClzB6 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) July 27, 2026

Durante el proceso electoral de 2024, la vivienda del entonces candidato fue atacada por hombres armados, aunque él resultó ileso. La zona ha registrado otros episodios de violencia contra figuras políticas durante los últimos años.

Tras su muerte, las autoridades estatales y municipales deberán iniciar el procedimiento correspondiente para definir quién asumirá la presidencia municipal. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación que establecerá oficialmente cómo ocurrió el fallecimiento del alcalde.

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