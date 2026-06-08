Aficionado coreano es captado tomando cantaritos en Jalisco antes del arranque del Mundial: VIDEO

A unos cuantos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunas selecciones y aficionados de otros países han comenzado a llegar a tierras aztecas para disfrutar de la competencia y todo el ambiente que se vive.

Situación que no ha comenzado a regalar momentos únicos, tal es el caso de un hombre que decidió acudir a Cantaritos "El Güero”, específicamente aficionados de la selección de Corea del Sur.

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Será el próximo 18 de junio, cuando la Selección Mexicana viajará a Guadalajara, donde se van a enfrentar a su similar de Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo A.

Aficionado coreano se hace viral por tomar cantaritos

Por medio de las redes sociales, ya comienzan a circular algunos videos en donde se muestra al hombre extranjero disfrutando de los canarios, una bebida tradicional en el municipio de Tequila, Jalisco. Incluso, es levantado de piernas para que viva la experiencia al estilo más mexicano posible.

🇰🇷 Los Coreanos ya se encuentran en Jalisco bebiendo los cantaritos. pic.twitter.com/3bbNVaRqbi — Fútbol x Data (@FutbolxData) June 8, 2026

Cabe mencionar que este lugar es una tradición no solo para los mexicanos, sino para todos aquellos que vienen de visita a nuestro país, ya que se puede escuchar música tradicional y vivir un ambiente lleno de fiesta, al ritmo del mariachi.

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