Alexis Vega abre su corazón antes de partido inaugural del Mundial 2026

La espera terminó y el evento de futbol más esperado está a unos cuantos minutos de arrancar, la pasión y la emoción se han apoderado de todo México. Y entre ellos, los jugadores del equipo mexicano no dudaron en hacerse presentes en sus redes sociales.

De acuerdo con lo que se ha podido observar, algunos se han mostrado muy agradecidos, motivados y aprovecharon para dedicar unas palabras a sus familias, seguidores y a todo el país para que los apoyen.

Alexis Vega abre su corazón antes del partido inaugural

Uno de estos es Alexis Vega, un jugador que no dudo en compartir unas emotivas palabras, antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA

En sus redes sociales, compartió una serie de fotografías en donde trae la playera de la Selección Mexicana, en la publicación, el delantero dijo estar más que listo para representar a todo el país en la cancha.

“Meses de trabajo, sacrificio y sueños nos llevaron hasta aquí. Hoy representamos a todo un país, vamos a dejar el alma en cada minuto, en cada balón y en cada batalla. ¡México, estamos listos !”

Además, aparecen imágenes con una cartulina y fotografías de sus hijos, acompañado de un mensaje escrito en donde lo animan.

“Nunca dudes de ti, del por qué estás ahí y todo lo que has sacrificado para cumplir cada uno de tus sueños. Tu talento y amor a tu profesión… todo lo que te propongas eres capaz de cambiar la historia. CONFÍA te amamos”.

En otra imagen, aparece el jugador con su esposa, ahí se mostró agradecido por cada uno de los momentos en que han compartido juntos.

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