Regina Blandón lleva mensaje por los desaparecidos a la inauguración de la Copa Mundial 2026

El día de ayer, se celebró la inauguración de la Copa Mundial 2026, tema que ha ocasionado todo tipo de comentarios por las diferentes protestas que han estado presentes en los últimos días. En ese sentido, la actriz Regina Blandón decidió mandar un mensaje desde el Estadio Ciudad de México.

La actriz no dudó en mandar un mensaje sobre los desaparecidos en nuestro país, esto lo hizo por medio de una sudadera de color negro, el cual tenía una leyenda sobre el tema en la parte de atrás.

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“En México existen madres buscadoras. México: 133 mil desaparecidos”

Regina Blandón manda mensaje desde la inauguración del Mundial 2026

La foto en donde luce dicha prenda, fue compartida por medio de su cuenta oficial de Instagram con varias fotografías, pesé a que es una fiel seguidora la Selección Mexicana, la actriz también quiere que se haga visible un tema que afecta al país.

“Me gusta el fútbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundial en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas”.

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Recordemos que las madres buscadoras han estado en una lucha desde hace mucho tiempo para darle visibilidad.

“Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidos (más de 130 mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a los que no han vuelto a casa”.

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