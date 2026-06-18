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Turistas alemanes se hacen virales por tratar de bailar Payaso de Rodeo: VIDEO

Aficionados alemanes se hace virales por intentar seguir el paso siguiendo los pasos de 'Payaso de rodeo'.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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Turistas alemanes se hacen virales por tratar de bailar Payaso de Rodeo: VIDEO
Turistas alemanes se hacen virales por tratar de bailar Payaso de Rodeo: VIDEO / TikTok:psigreciamireles

En redes sociales, se ha podido observar la fiebre mundialista con estilo muy mexicano, pues desde el arranque a la Copa Mundial 2026, los aficionados han hecho de todo para pasarla de la mejor forma, Ante esta situación, han sido varios los turistas que han decidió vivir la experiencia única que puedan dar los mexicanos.

En ese sentido, en redes sociales ha comenzado a circular un video en donde algunos extranjeros decidieron protagonizar el famoso baile del tema ‘Payaso del rodeo’ durante un festival en México.

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Alemanes intentan bailar el ‘Payaso de rodeo’ y se hacen virales

Para nadie es una sorpresa que este tipo de baile, suelen ser muy comunes en nuestro país, aunque se tiene que seguir el ritmo y la coreografía al pie del cañón, pero es un tema que nunca puede faltar en las fiestas, pues ya forma parte de la cultura mexicana.

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Ahora en redes sociales se ha vuelto tendencia un video, donde aparecen unos alemanes que intentan bailar ‘Payaso del rodeo’. Sin embargo, a media canción va avanzando, ellos no pueden seguir el ritmo de los mexicanos y solo terminan dando vueltas.

@psigreciamireles #PayasoDeRodeo #mundial2026 #mexicanos #alemania🇩🇪 #worldcup2026 ♬ original sound - Grecia Mireles♥️

Aunque eso no fue impedimento para que no disfrutaran de este momento, pero algunos de ellos optaron por salir antes de la pista, al no poder seguir el ritmo.

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