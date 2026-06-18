Sheinbaum Pardo aclara renta del Castillo de Chapultepec para evento de FIFA: pagaron más de un millón de pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró las condiciones bajo las cuales la FIFA utilizó el Castillo de Chapultepec para una cena de gala realizada en el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el recinto histórico puede ser rentado desde hace varios años, siempre y cuando los eventos cumplan con criterios específicos relacionados con actividades culturales, académicas o científicas.

Sheinbaum explicó que su participación en la velada se limitó a ofrecer un mensaje de bienvenida a los asistentes, tras lo cual abandonó el lugar sin permanecer en el desarrollo completo del encuentro.

FIFA organizó cena exclusiva encabezada por Gianni Infantino

La cena se llevó a cabo el pasado 10 de junio en las instalaciones del Castillo de Chapultepec y fue encabezada por Gianni Infantino, quien reunió a representantes del deporte, funcionarios públicos y diversas personalidades vinculadas con la organización del Mundial de 2026.

El encuentro formó parte de las actividades institucionales relacionadas con la máxima competencia futbolística internacional que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

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La presidenta confirmó que la FIFA cubrió el pago correspondiente por el uso del inmueble y adelantó que la cifra superó el millón de pesos, aunque indicó que posteriormente se dará a conocer el monto exacto de la operación.

¿Cuánto cuesta rentar el Castillo de Chapultepec?

De acuerdo con los criterios vigentes para el uso de espacios administrados por el gobierno federal, el costo para utilizar el Castillo de Chapultepec en eventos especiales ronda el millón de pesos, dependiendo de las características y requerimientos de cada actividad.

Sin embargo, las autoridades enfatizan que el recinto no está disponible para celebraciones privadas como bodas, fiestas de XV años o eventos con fines exclusivamente comerciales.

Protección del patrimonio histórico, prioridad

El gobierno federal mantiene una revisión estricta de cada solicitud para garantizar la preservación del inmueble y de las colecciones que alberga el Museo Nacional de Historia.

Las autoridades analizan aspectos relacionados con la logística, aforo, montaje y seguridad antes de autorizar cualquier actividad dentro del recinto, considerado uno de los espacios históricos y culturales más importantes del país.

La realización de la cena organizada por la FIFA se da en un contexto de creciente actividad institucional rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que México volverá a ser anfitrión de partidos de la máxima justa del futbol internacional.

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