Avión de Flydubai rumbo a Tel Aviv aterriza de emergencia; pilotos resultan heridos

Un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita este miércoles 30 de septiembre, después de un incidente a bordo que dejó heridos al piloto y al copiloto.

La aeronave, correspondiente al vuelo FZ1073, aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz, en la ciudad saudí de Tabuk. Todos los pasajeros fueron reportados a salvo por la aerolínea.

¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai que iba a Tel Aviv?

El centro de control aéreo del aeropuerto de Tabuk recibió a las 08:44 horas, tiempo local, una llamada de auxilio del vuelo FZ1073, por lo que las autoridades activaron los protocolos de emergencia.

La aeronave aterrizó a las 09:45 horas. Tras el descenso, los servicios de emergencia detectaron que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

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Las autoridades saudíes también brindaron asistencia a los pasajeros y coordinaron con Flydubai el traslado de los viajeros en otra aeronave.

Flydubai confirmó que el vuelo, que partió del Aeropuerto Internacional de Dubái con destino al Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, sufrió un “incidente”, pero no explicó qué ocurrió dentro de la cabina. La compañía señaló que colabora con las autoridades y que dará a conocer más información cuando existan datos confirmados.

Pasajeros reportan un presunto ataque dentro de la cabina

Versiones difundidas por medios israelíes apuntaron a un altercado dentro de la cabina entre los pilotos. Algunos pasajeros aseguraron que uno de ellos atacó al otro con un arma blanca y calificaron el episodio como un posible acto terrorista.

Sin embargo, esta versión no había sido confirmada por las autoridades saudíes ni por Flydubai al momento de los primeros reportes.

Videos difundidos por el Canal 12 de Israel mostraron a personas ensangrentadas cerca de la cabina y a pasajeros que aseguraban haber sometido a un presunto agresor. La investigación deberá determinar las circunstancias y responsabilidades del episodio.

Datos de seguimiento de vuelos mostraron que el Boeing 737 descendió de forma abrupta de unos 33 mil a 17 mil pies y modificó su trayectoria cerca de la frontera con Jordania antes de dirigirse hacia Tabuk.

🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.



Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil.



Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Israel afirma que la situación está bajo control

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que la situación quedó “bajo control” y que las autoridades israelíes tomaron medidas para facilitar el regreso de los pasajeros a su país.

El aeropuerto de Tabuk indicó que las autoridades competentes mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen del incidente y establecer por qué los dos integrantes de la tripulación resultaron heridos.

IO