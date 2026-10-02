Piloto de Flydubai es reconocido por evitar una tragedia; Emiratos investiga posible trasfondo terrorista

El piloto indio Smit Machchhar, quien resultó herido durante el incidente registrado en un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv, recibió nuevos reconocimientos por su actuación después de que lograra ayudar a evitar una tragedia a bordo de la aeronave.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, destacó la actuación del capitán y sostuvo que mostró valentía y responsabilidad frente a un episodio que describió como un posible acto terrorista.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, mantienen abierta una investigación para determinar el motivo del ataque.

Hasta ahora, Arabia Saudita y Emiratos han manejado oficialmente el caso como un “incidente de seguridad”, mientras que funcionarios israelíes han hablado de un posible atentado.

¿Qué hizo Smit Machchhar durante el ataque en el vuelo de Flydubai?

Machchhar relató que se encontraba herido después de ser atacado por el copiloto cuando sintió que el avión comenzaba a perder altitud de forma pronunciada.

Noticia Destacada Avión de Flydubai rumbo a Tel Aviv aterriza de emergencia; pilotos resultan heridos

Pese a sus lesiones, consiguió llegar hasta la puerta de la cabina y abrirla, lo que permitió la intervención de pasajeros, tripulantes y pilotos que viajaban fuera de servicio. El agresor fue reducido y la aeronave pudo ser desviada hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia.

Datos de seguimiento del vuelo muestran que el avión registró descensos abruptos y activó códigos de emergencia durante el episodio.

Emiratos investiga si hubo intención terrorista

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación especializada para establecer si detrás del ataque existió una motivación terrorista o un intento de secuestro de la aeronave.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el copiloto intentó hacer caer el avión tras atacar al capitán. Esa versión forma parte de las líneas que están bajo revisión y no ha sido presentada como conclusión definitiva por las autoridades emiratíes.

يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً.



بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 2, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los pilotos?

Machchhar fue trasladado inicialmente a un hospital en Arabia Saudita y posteriormente apareció en una videollamada desde Abu Dabi con el primer ministro de India, Narendra Modi.

El capitán ha recibido reconocimientos públicos de autoridades de India, Israel y Emiratos Árabes Unidos por su actuación durante la emergencia.

El motivo por el que el copiloto atacó al capitán todavía no ha sido determinado públicamente. Las investigaciones continúan para establecer qué ocurrió dentro de la cabina y si existió una motivación extremista detrás del ataque.

IO