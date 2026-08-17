Netanyahu se reúne con Jared Kushner para destrabar plan de paz en Gaza; persiste disputa por retiro y desarme de Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo este lunes 17 de agosto una reunión en Jerusalén con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con Nickolay Mladenov, director de la Junta de Paz, para analizar la implementación del plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

El encuentro comenzó alrededor de las 11:00 horas locales en la oficina de Netanyahu y, después de dos horas, continuaba sin que se hubieran dado a conocer públicamente detalles sobre sus resultados.

La reunión ocurre un día después de que Kushner mantuviera conversaciones en El Cairo con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y el propio Mladenov, en un intento por acercar posiciones entre las partes.

¿Qué busca la reunión entre Netanyahu y Jared Kushner?

El objetivo principal es avanzar en la hoja de ruta impulsada por Estados Unidos para Gaza, que contempla una serie de pasos relacionados con el fin de las hostilidades, el desarme de las facciones palestinas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes.

Sin embargo, Netanyahu rechazó el pasado 9 de agosto la propuesta de 15 puntos en los términos planteados entonces, lo que mantiene abiertas diferencias sobre el orden en que deberían aplicarse las medidas.

La reunión de este lunes busca precisamente revisar esos puntos de desacuerdo y encontrar una fórmula que permita reactivar el plan.

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Hamás pide presión sobre Israel para cumplir el acuerdo

Durante las conversaciones del domingo en Egipto, el dirigente de Hamás Jalil al Haya reiteró el compromiso del grupo con la hoja de ruta y pidió a Washington que presione al Gobierno israelí para que cumpla con el acuerdo.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que Kushner insistió en que Hamás debe desarmarse completamente y quedar fuera de cualquier futura estructura de gobierno en Gaza.

Por su parte, el movimiento palestino sostiene que la retirada israelí debe producirse antes de entregar las armas.

Retiro de tropas y desarme, los principales obstáculos

El mayor desacuerdo continúa centrado en qué debe ocurrir primero: el desarme de Hamás o la retirada de las fuerzas israelíes.

Israel sostiene que no abandonará determinadas zonas de Gaza hasta que el territorio esté desmilitarizado. Hamás, en cambio, exige que las tropas se retiren antes de proceder a la entrega de armamento.

El plan original planteaba que ambas acciones avanzaran de manera paralela y gradual. Sin embargo, la Junta de Paz señaló posteriormente que la retirada israelí más allá de la llamada “línea amarilla” solo ocurriría una vez completado el desarme.

Why is Jared Kushner meeting with Hamas leaders?

After October 7, after what Hamas brought to Gaza, Hamas doesn't get to have a say in the future of Gaza.

A real roadmap for Gaza should be simple: Hamas disarmed. Hamas out of power. No reward for terror. pic.twitter.com/zfdNXjr4eG — Nili Lachovsky (@lach_nili) August 17, 2026

Alto el fuego en Gaza sigue bajo tensión

El encuentro también se desarrolla en medio de acusaciones mutuas por incumplimientos del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 con mediación estadounidense.

Según la información disponible, Israel mantiene actualmente control militar sobre una proporción mayor de Gaza que la contemplada originalmente en el acuerdo, mientras que Hamás acusa a las fuerzas israelíes de mantener ataques en el territorio.

La reunión entre Netanyahu, Kushner y Mladenov se convierte así en un nuevo intento por destrabar una negociación marcada por profundas diferencias sobre seguridad, desmilitarización y el futuro político de Gaza.

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