"El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, así como las deficiencias en la infraestructura de agua potable y alcantarillado, son motivos suficientes para revocar la concesión de Aguakan", consideró Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

El representante empresarial señaló que la concesionaria no está respondiendo a las necesidades de la población, mientras que las redes de distribución y alcantarillado presentan rezagos que afectan la calidad de los servicios que reciben los habitantes de Playa del Carmen.

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Por su parte, el ciudadano Antonio Jiménez denunció que el desabasto de agua potable se ha extendido a diferentes sectores de la ciudad y no solamente a la colonia Pedregal, donde cada vez son más frecuentes las quejas de los vecinos por la falta del suministro.

Explicó que, ante el crecimiento urbano de Playa del Carmen, la concesionaria no ha realizado las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura de captación, situación que agrava el problema cuando se presentan apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que las bombas utilizadas para extraer y distribuir el agua dejan de funcionar.

En tanto, Graciela Hernández, habitante del fraccionamiento Misión de Carmen, consideró que el problema se ha agudizado ante la falta de atención de las autoridades, mientras las familias de distintas colonias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas por la escasez del líquido.

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La ciudadana señaló que no todos los habitantes tienen posibilidades económicas para comprar pipas de agua cuando se interrumpe el suministro, por lo que pidió atender las deficiencias del servicio y garantizar el acceso al recurso en las viviendas.

Los ciudadanos coincidieron en que la problemática requiere atención de las autoridades y de la concesionaria, pues la falta de agua afecta las actividades cotidianas de las familias y representa un gasto adicional para quienes deben buscar alternativas para abastecerse.