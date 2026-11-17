Un ataque informático de alcance internacional comprometió cerca de 200 sitios web de empresas y organizaciones con el propósito de obtener información financiera de sus visitantes, desviar pagos en criptomonedas y distribuir programas maliciosos.

Entre los portales identificados se encuentran los de BBC, CNN, Zoom, IKEA, Air France-KLM, Salesforce, GitLab, Equifax y HSBC.

En México, el reporte incluyó el dominio de HSBC México, aunque los investigadores advirtieron que podrían existir más organizaciones afectadas.

De acuerdo con el investigador de seguridad Scott Helme, responsable de detectar la operación, los responsables infiltraron código JavaScript malicioso en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma que distintas compañías utilizan para personalizar y mejorar la experiencia de navegación de sus usuarios.

La investigación identificó afectaciones en aproximadamente 178 organizaciones de distintos sectores y países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Egipto y Taiwán.

Así operaba el código malicioso para robar información

El programa introducido en los sitios comprometidos tenía varias funciones. Una de ellas consistía en alterar las direcciones de pago de criptomonedas para sustituirlas por las billeteras digitales controladas por los atacantes.

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También buscaba capturar números de tarjetas bancarias cuando los visitantes ingresaban información para realizar compras o pagos. Entre las capacidades detectadas figuraban el robo de cookies y la toma de capturas de pantalla de los dispositivos.

Otra de las herramientas estaba dirigida a equipos Apple con sistema operativo iOS, mediante código de explotación diseñado para intentar comprometer estos dispositivos.

Helme reportó que las billeteras digitales relacionadas con la operación recibieron alrededor de 7 mil 40 dólares en un periodo de aproximadamente nueve horas, el pasado 16 de noviembre.

Optimizely y Salesforce responden al incidente

La empresa de ciberseguridad HudsonRock también encontró indicios de que los portales afectados distribuyeron código malicioso a quienes los visitaron. Sin embargo, Reuters señaló que no pudo confirmar si el programa logró cumplir sus objetivos en todos los casos ni establecer cuántos usuarios resultaron perjudicados.

Por su parte, Optimizely informó que detectó y contuvo un problema de seguridad relacionado con algunos clientes de su servicio Web Experimentation. La compañía aseguró que bloqueó la ruta vulnerable, retiró el código introducido sin autorización y contactó a las organizaciones afectadas.

Apple has confirmed that it’s currently experiencing outages across multiple services 🚨 Apple Accounts, iCloud, the App Store, and Apple Music are all experiencing issues, with some users unable to sign in or access services Are you experiencing any issues? https://t.co/D74ojhLKRW — Apple Hub (@theapplehub) November 17, 2026

Salesforce también confirmó que investigaba modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que decidió desactivarlos de manera preventiva.

Scott Helme indicó que la mayor parte del código malicioso ya había sido retirada de los sitios involucrados, aunque el alcance total del incidente y el número de usuarios afectados todavía no estaban determinados.

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