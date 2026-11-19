Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, acordaron este 19 de noviembre una “Declaración de Paz” tras su histórica reunión trilateral en Shenzhen, en la que colocaron la prevención de una guerra nuclear entre los principales compromisos.

El documento conjunto establece que las tres potencias mantendrán un diálogo orientado a reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas, además de comprometerse con la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Uno de los puntos centrales de la declaración sostiene que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse”, planteamiento compartido por los tres mandatarios al concluir la cumbre.

¿Qué establece la “Declaración de Paz”?

El texto está integrado por cuatro puntos principales. Además del compromiso nuclear, China, Estados Unidos y Rusia acordaron impulsar una reforma de las Naciones Unidas para que el organismo responda con mayor eficacia a los desafíos globales y mantenga su función en materia de paz y seguridad internacional.

Las tres potencias también plantearon aumentar la producción y suministro de productos petrolíferos refinados y mantener flujos estables de energía.

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Otro apartado reconoce la importancia del consentimiento de los Estados y del respeto a las inmunidades de los funcionarios públicos. El documento señala además que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deberían abusar de su jurisdicción.

Riesgo nuclear, eje central de la cumbre

La reunión realizada en Shenzhen marcó el primer encuentro presencial trilateral entre los líderes de China, Rusia y Estados Unidos. Xi Jinping calificó la cita como un encuentro de importancia histórica y afirmó que las grandes potencias tienen responsabilidades particulares en la preservación de la estabilidad mundial.

Durante la cumbre también se abordaron diferencias internacionales, entre ellas el conflicto en Ucrania y las tensiones en materia de seguridad y comercio.

Aunque el documento no resuelve esas diferencias, la Declaración de Paz establece un marco de diálogo entre las tres potencias sobre seguridad estratégica, armas nucleares y cooperación internacional.

Trump stresses responsibility of U.S., China, Russia for world peace, stability as nuclear powers: U.S. President Donald Trump said on Thursday that the United States, China and Russia, as nuclear powers, bear special and important responsibility for maintaining world peace and stability. Trump made the remarks at a China-Russia-U.S. summit in Shenzhen with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. The summit is a historic event of great importance, drawing global attention, Trump said, adding that the three countries should jointly prevent nuclear proliferation and avert the catastrophic consequences that nuclear weapons could bring to humanity. Noting that dialogue is essential to maintaining stability and achieving peace, and that all issues should be resolved through dialogue, Trump expressed his hope that the three leaders work together to better protect the planet Earth and make the future safer. #APEC #APEC2026 #Shenzhen #XiJinping #Putin #Trump #ChinaRussiaUS #NuclearPowers #WorldPeace #GlobalStability #NuclearProliferation #AsiaPacific #InternationalCooperation #ChinaMilitary #ChinaMilBugle — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) November 19, 2026

Xi, Trump y Putin llaman a mantener diálogo

Los tres gobiernos señalaron que el encuentro permitió un intercambio amplio sobre la situación internacional.

China describió la cumbre como positiva y constructiva y sostuvo que los tres países coincidieron en la necesidad de proteger la paz y mantener canales de comunicación.

La declaración abre ahora una etapa en la que China, Estados Unidos y Rusia deberán definir cómo se desarrollará el diálogo anunciado para reducir riesgos nucleares y prevenir una mayor proliferación de armamento atómico.

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