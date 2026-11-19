Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, celebraron este jueves 19 de noviembre una reunión trilateral sin precedentes en Shenzhen, al margen de la cumbre de APEC 2026, y adoptaron una declaración conjunta centrada en seguridad internacional, riesgos nucleares, energía y reforma de las Naciones Unidas.

El documento, denominado Declaración hacia la Paz, señala que los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación internacional y expresaron su compromiso de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad global.

China, EU y Rusia acuerdan impulsar una reforma de la ONU

Uno de los cuatro puntos de la declaración establece que las tres potencias, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, buscarán promover una reforma de la organización.

El objetivo planteado es que Naciones Unidas pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir su función fundamental de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Abrirán diálogo para reducir riesgos nucleares

La declaración también incluye el compromiso de iniciar conversaciones para disminuir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este tipo de armamento.

Noticia Destacada Trump y Putin se saludan ante Xi Jinping en China, previo a histórica reunión entre las tres potencias

Los tres gobiernos reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse.

El tema nuclear fue uno de los principales ejes del encuentro, en un contexto de tensiones internacionales y de llamados a reforzar los mecanismos de comunicación entre las potencias.

Acuerdan aumentar producción y suministro de productos petrolíferos

Otro de los puntos establece que China, Estados Unidos y Rusia planean incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de otros países.

Los mandatarios también reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables, en momentos de presión sobre los mercados internacionales de energía.

Los presidentes Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en el histórico encuentro trilateral entre los mandatarios de #Rusia, #China y #EEUU en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico #APEC, que podría redefinir las relaciones entre las tres principales potencias del planeta. El presidente chino, Xi Jinping, dijo hoy jueves que la cumbre China-Rusia-Estados Unidos ha sido positiva, constructiva y fructífera. Los tres países comparten la misma opinión sobre la defensa de la paz mundial, y todos han subrayado que debe valorarse la paz que tanto ha costado conseguir, afirmó Xi. #Shenzhen_Summit #APECChina2026 #APECChinaYear #APECSummit #APECShenzhen — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 19, 2026

Cumbre trilateral se realizó al margen de APEC 2026

La reunión entre Xi, Trump y Putin se desarrolló en Shenzhen durante la XXXIII Reunión de Líderes Económicos de APEC. China había anunciado previamente la realización del encuentro trilateral para este 19 de noviembre.

La declaración también incluyó una referencia a la Corte Penal Internacional, al señalar que los tres países consideran fundamental el respeto al consentimiento de los Estados y a las inmunidades de sus funcionarios.

El encuentro cerró con el compromiso de mantener el diálogo entre las tres potencias sobre estabilidad estratégica, seguridad internacional y prevención de riesgos nucleares.

IO