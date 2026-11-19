El tomate, el limón y otras verduras registran nuevos aumentos de precio en Yucatán, mientras el huevo se mantiene entre 40 y 55 pesos por kilogramo, pese al brote de influenza aviar detectado en una granja de Umán. El pequeño comercio no reporta escasez de productos avícolas, pero advierte que la propagación del virus podría afectar la producción y presionar los precios.

Luis Enrique Contreras Ramírez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), señaló que el encarecimiento de las verduras ya se refleja en los mercados, particularmente en productos de consumo habitual.

El limón se vende entre 20 y 25 pesos por kilogramo y podría continuar al alza. El tomate también registra incrementos, aunque el dirigente no precisó su cotización actual ni el porcentaje de aumento.

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Una parte importante del tomate que se vende en Yucatán llega de otras entidades, por lo que el abasto depende del suministro externo. La producción local contribuye, pero no cubre toda la demanda.

En Tizimín, durante la segunda semana de noviembre se reportaron precios de entre 40 y 47 pesos por kilo en distintos establecimientos, cifras que no representan un promedio estatal.

En contraste, Contreras Ramírez aseguró que el huevo mantiene su precio y que no se han detectado problemas de abastecimiento de este producto ni de carne de pollo. El kilo se vende entre 40 y 55 pesos, según la calidad, presentación y establecimiento.

La estabilidad se mantiene después de que el 5 de noviembre se confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en una granja de gallinas ponedoras de Umán, donde albergaba 225 mil 860 aves, que fueron sacrificadas para contener la infección, de acuerdo con las autoridades federales.

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El dirigente comercial manifestó su preocupación por la posibilidad de que la enfermedad llegue a otras unidades de producción, pues una expansión obligaría a aplicar nuevas medidas de control y podría reducir la disponibilidad de productos avícolas.

La Secretaría de Agricultura informó el 13 de noviembre que no se habían detectado nuevos casos de influenza aviar H5N1 en Yucatán, tras las acciones de vigilancia en torno a la granja afectada.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene labores de saneamiento y desinfección en las instalaciones, además de vigilancia para prevenir nuevos contagios.