La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “sumamente exitosa” su gira de trabajo en Shenzhen, China, con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), al destacar los acuerdos alcanzados con el gobierno chino y los encuentros bilaterales sostenidos con otros líderes internacionales.

Durante una conferencia de prensa al cierre de sus actividades, la mandataria señaló que la visita abre una nueva etapa en la relación entre México y China mediante memorándums de entendimiento en medio ambiente, energía, ciencia y cooperación internacional, además de un acuerdo en salud próximo a firmarse y la ratificación de la cooperación turística.

Sheinbaum participó en la APEC CEO Summit 2026 y en la XXXIII Reunión de Líderes Económicos del foro, cuya edición se celebró en Shenzhen.

México y China amplían cooperación en sectores estratégicos

Entre los acuerdos alcanzados destaca un memorándum entre las cancillerías de ambos países para impulsar cooperación internacional en educación, ciencia e innovación.

El planteamiento contempla desarrollar un fondo conjunto para facilitar la movilidad de estudiantes y respaldar proyectos de investigación.

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En materia energética, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el entendimiento establece cooperación técnica para desarrollar capacidades especializadas, particularmente en generación eléctrica con tecnología termosolar.

China apoyará el intercambio de mejores prácticas para el desarrollo de una planta termosolar en México y para ampliar el aprovechamiento de la energía geotérmica.

Acuerdos incluyen saneamiento de ríos y manejo de residuos

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, detalló que la cooperación con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China se concentrará en saneamiento de ríos, manejo de residuos sólidos y conservación de la biodiversidad.

En ciencia y tecnología, la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez informó que se acordó un intercambio de un año para jóvenes mexicanos y chinos interesados en trabajar en áreas como inteligencia artificial y supercómputo.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que se prepara un memorándum que permitirá capacitar a personal sanitario en medicina tradicional, medicina alópata y uso de inteligencia artificial.

México y China proyectan Año del Turismo para 2027-2028

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que ambos países ratificaron su cooperación turística, que actualmente incluye 36 hermanamientos.

El objetivo es avanzar hacia la declaración del “Año del Turismo México y China” entre 2027 y 2028, en el marco de los 55 años de relaciones entre ambos países.

Sheinbaum sostuvo reuniones con Xi Jinping, Trump y otros líderes

Durante su participación en APEC, Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping, en la que abordaron temas relacionados con desarrollo tecnológico, ciencia, turismo y cooperación bilateral.

También se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y mantuvo encuentros con los líderes de Vietnam y Australia, además del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con Trump, la mandataria señaló que se abordó la relación comercial y, particularmente, las barreras no arancelarias.

Asimismo, sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien, de acuerdo con el gobierno mexicano, destacó el desempeño de la economía nacional.

México presentó su visión económica para Asia-Pacífico

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que México presentó durante el foro su posición sobre el futuro económico y comercial de la región Asia-Pacífico, así como su visión de cooperación para el desarrollo.

Sheinbaum había anticipado que durante APEC presentaría el Plan México, además de sostener reuniones bilaterales con varios países de la región.

La Presidenta cerró su gira al asegurar que México llevó al foro su propuesta de cooperación y fortaleció su relación con China y con otros integrantes de APEC, en un contexto en el que el país será sede del encuentro en 2028.

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