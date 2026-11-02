Vecinos de la Región 227 persiguen y retienen a presunto ladrón en Cancún

Cansados de la imparable ola de robos y de la impunidad con la que operan los delincuentes en la zona, habitantes de la región 227 unieron fuerzas para perseguir y capturar a un presunto asaltante. El sujeto, junto con varios cómplices, acababa de perpetrar un violento atraco a una conocida tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Costa Maya, en los límites con la región 235.

​Los hechos se registraron cuando un grupo de jóvenes ingresó de forma agresiva al establecimiento. Con amenazas e intimidaciones violentas hacia los empleados, lograron apoderarse de dinero en efectivo y diversos productos del lugar, dejando además cuantiosos daños materiales en las instalaciones antes de darse a la fuga.

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​Al percatarse del atraco y reconocer a los sospechosos quienes presuntamente han asolado la zona en repetidas ocasiones, los vecinos decidieron no quedarse con los brazos cruzados. Los sospechosos abordaron a toda prisa un automóvil Chevrolet Aveo en color blanco para escapar; sin embargo, los colonos iniciaron una persecución inmediata tras de ellos.

​La persecución concluyó unos minutos después en las inmediaciones de la colonia Sacbe, sobre un camino de terracería de difícil acceso. Al verse acorralados por los enfurecidos ciudadanos, los ocupantes del vehículo abandonaron la unidad e intentaron huir a pie en distintas direcciones. Pese a sus intentos por internarse entre la maleza, la turba logró darle alcance a uno de los involucrados.

otros involucrados lograron escapar y el automóvil en el que viajaban desapareció del lugar / Especial

​El sospechoso fue asegurado y llevado de regreso hasta el local comercial para enfrentarlo con las víctimas. En el sitio, los empleados de la tienda lo reconocieron plenamente como uno de los agresores que participó directamente en el robo.

​Sin embargo, cuando un grupo de vecinos regresó al lugar donde habían dejado tirado el Chevrolet Aveo para entregarlo como prueba, la unidad ya no se encontraba en el sitio. Se presume que los otros involucrados aprovecharon la confusión para regresar por el automóvil y darse a la fuga de forma definitiva.

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​Vecinos de la zona irregular manifestaron su hartazgo, señalando que estos jóvenes realizan robos a mano armada de manera constante contra comercios locales. Al ser retenido, el detenido afirmó ser menor de edad, contando con 17 años.

​Finalmente, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para poner a salvo al presunto delincuente, proceder con su detención oficial y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.