Trump podría decidir ataque nuclear contra Irán el 7 de noviembre, advierte Tucker Carlson

El periodista estadounidense Tucker Carlson advirtió que el presidente Donald Trump podría tomar una decisión sobre un posible ataque nuclear contra Irán antes del 7 de noviembre, ante las presuntas presiones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
A través de su cuenta de X, el comunicador aseguró este lunes 2 de noviembre que el objetivo de la ofensiva sería Pickaxe Mountain, una instalación subterránea ubicada en el centro de Irán, donde, según afirmó, la inteligencia israelí sospecha que se reanudaron las actividades de enriquecimiento de uranio.
Carlson sostuvo que las instalaciones estarían protegidas por aproximadamente 90 metros de granito, lo que dificultaría su destrucción mediante armamento convencional estadounidense.
Sin embargo, sus declaraciones se basan en fuentes anónimas y hasta el momento no existe confirmación oficial de que Estados Unidos prepare un ataque nuclear contra Irán.
¿Por qué Trump podría ordenar un ataque nuclear contra Irán?
De acuerdo con Carlson, Netanyahu mantiene conversaciones constantes con Trump para impulsar una nueva operación militar contra instalaciones nucleares iraníes.
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El periodista también señaló que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, estarían a favor de retomar las operaciones militares a gran escala.
En contraste, aseguró que el vicepresidente JD Vance y el enviado especial Steve Witkoff buscan alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán para evitar una nueva escalada del conflicto.
Carlson afirmó que Trump todavía analiza las alternativas. No obstante, el mandatario estadounidense había rechazado públicamente el uso de armas nucleares durante declaraciones realizadas en octubre.
¿Qué consecuencias tendría un ataque nuclear contra Irán?
El comunicador advirtió que una explosión nuclear en territorio iraní tendría consecuencias para los países del Golfo Pérsico y podría provocar contaminación radiactiva en la región.
Según sus estimaciones, alrededor de 100 millones de personas enfrentarían riesgos relacionados con el suministro de agua, aunque no presentó estudios técnicos que respaldaran esa cifra.
Además, señaló que una ofensiva de esta naturaleza podría incentivar el uso de armas nucleares por parte de otras potencias y elevar las tensiones internacionales.
Carlson incluso planteó el riesgo de una tercera guerra mundial, aunque se trata de una advertencia del periodista y no de un escenario confirmado por las autoridades estadounidenses.
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