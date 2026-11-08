Japón registra dos sismo de 5,7; reportan 22 heridos

Dos movimientos sísmicos se registraron este domingo 8 de noviembre en Japón, uno de ellos de magnitud 5,7 en la prefectura de Shizuoka, que dejó al menos 22 personas lesionadas y daños materiales.

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El segundo temblor, de magnitud 4,7, ocurrió frente a la costa de Miyako, en la prefectura de Iwate.

El terremoto de mayor intensidad se produjo a las 1:04 de la madrugada, hora local, en el centro del país. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 5,7 y tuvo una profundidad aproximada de 41 kilómetros.

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Tras el sismo, medios japoneses reportaron al menos 22 personas heridas, aunque las autoridades precisaron que ninguna de las lesiones registradas era de gravedad. También se difundieron videos en los que se aprecian las fuertes sacudidas y algunos daños en distintos puntos de varias ciudades.

Por su parte, el segundo movimiento tuvo su epicentro en aguas del océano Pacífico Norte, frente a Miyako, en Iwate, con una magnitud de 4,7.

Ambos eventos se registraron en diferentes regiones del territorio japonés, un país que mantiene una constante actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de convergencia de placas tectónicas.