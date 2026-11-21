Un buque de carga ruso fue atacado por dos drones este sábado 21 de noviembre de 2026 en aguas internacionales del golfo de Finlandia, cuando se dirigía hacia Kaliningrado, enclave ruso ubicado en el mar Báltico.

El gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko, denunció que el ataque ocurrió a aproximadamente tres millas náuticas de la frontera de Rusia y atribuyó la agresión a Ucrania.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades comenzaron a evaluar los daños sufridos por la embarcación y las condiciones de su tripulación.

Buque ruso se incendia y llega a aguas de Finlandia

La Guardia Fronteriza finlandesa confirmó que el carguero sufrió un incendio y quedó a la deriva hasta ingresar en aguas territoriales de Finlandia, en la zona oriental del golfo.

Las autoridades finlandesas desplegaron equipos de emergencia para atender el incidente y señalaron que la situación no representaba un peligro para el resto del tráfico marítimo.

Hasta los primeros reportes, no se habían confirmado víctimas relacionadas con el ataque.

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Las Fuerzas Armadas de Finlandia establecieron restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo en la región y notificaron el incidente a sus aliados.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, informó que las autoridades de su país atendían la emergencia y destacó la proximidad de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Russian cargo ship hit by drones in Baltic, Finland tightens security https://t.co/G6YDBf2mw1 — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

Por separado, Drozdenko denunció que durante la noche se produjo otro ataque con aproximadamente 80 drones contra la región de Leningrado.

Aunque Rusia atribuyó el ataque al carguero a Ucrania, las autoridades finlandesas no habían confirmado públicamente la autoría de la operación.

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