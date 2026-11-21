Fausto Isidro "N", alias “El Chapo Isidro”, fue ingresado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre de 2026 a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, después de su captura en Guasave, Sinaloa.

El presunto líder del Cártel de Guasave fue trasladado desde Sinaloa en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Posteriormente, elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional lo escoltaron en un convoy de vehículos artillados hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué sigue para “El Chapo Isidro” tras su detención?

De acuerdo con los reportes iniciales, personal de la FGR realizará los exámenes médicos y las diligencias ministeriales correspondientes antes de presentar a Meza Flores ante un juez federal.

El presunto narcotraficante cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, por lo que su situación jurídica deberá definirse conforme al procedimiento judicial.

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Mientras tanto, elementos militares y de la Guardia Nacional mantienen un dispositivo de seguridad en el exterior de la FEMDO.

DEA reconoce a México por captura de “El Chapo Isidro”

La detención ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional en Guasave, Sinaloa.

Tras conocer la captura, Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas.

🔴Refuerzan seguridad en instalaciones de la FEMDO tras captura de “El Chapo Isidro” Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la FEMDO, sobre Paseo de la Reforma y Violeta, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. En la zona se observa la presencia de unidades oficiales con blindaje y personal armado que resguarda las instalaciones. Ulises Soriano (@ulisess_s18) vía @Radio_Formula. — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

El funcionario señaló que la organización Meza-Flores, vinculada con los Beltrán Leyva, ha participado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo.

La captura también provocó una movilización de fuerzas de seguridad en Guasave, donde se registraron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

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