El asambleísta demócrata de Nueva York, Jordan J.G. Wright, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que un video mostrara un movimiento inusual de sus ojos, lo que provocó especulaciones entre usuarios que aseguraron que podría tratarse de un supuesto reptiliano.

Las imágenes fueron captadas el viernes 20 de noviembre durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Nueva York, encabezada por el alcalde Zohran Mamdani.

Ante la difusión de teorías conspirativas, el legislador de 32 años respondió al periódico New York Post y rechazó las afirmaciones sobre su supuesta naturaleza extraterrestre.

¿Qué dijo Jordan Wright sobre el video en el que parece un reptiliano?

El político estadounidense reconoció que desconoce qué ocurrió durante el momento captado por las cámaras, cuando aparentemente sonrió y realizó un movimiento circular con los ojos.

"No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro", declaró al medio estadounidense.

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Wright aseguró que es un ser humano y aprovechó la atención mediática para destacar parte de su trabajo legislativo, particularmente la asignación de 4 millones de dólares para el centro de justicia ambiental WE ACT, ubicado en Harlem.

"Obviamente soy un ser humano y mi humanidad se refleja en mis leyes", expresó antes de señalar que no podía hablar en nombre de reptiles o extraterrestres.

¿Qué muestra el video viral del político de Nueva York?

La grabación corresponde a una conferencia en la que el alcalde Zohran Mamdani presentó sus planes para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island y sustituirlo por cuatro instalaciones de menor tamaño en distintos distritos de la ciudad.

Mientras el alcalde explicaba su propuesta, las cámaras captaron a Wright detrás de él, aparentemente sonriente, antes de que sus ojos realizaran un movimiento hacia arriba.

A Democratic New York assemblyman sets off wild “lizard people” theories online after an unusual eye roll behind Mayor Zohran Mamdani goes viral. Assemblyman Jordan J.G. Wright was standing behind Mamdani during a Friday press conference on closing Rikers Island when cameras caught him grinning and rolling his eyes in a circular motion toward the back of his head. After social media users began questioning whether he was a “reptilian,” Wright addressed the viral moment in a statement to the New York Post: “Obviously I’m a human being... I can’t speak to any reptiles or aliens.” Read more about the strange moment and the wild internet reactions it sparked:https://t.co/Jwcj0szdpN — Fox News (@FoxNews) November 23, 2026

El fragmento se difundió en plataformas como X y Reddit, donde algunos usuarios lo relacionaron con teorías conspirativas sobre supuestos seres reptilianos infiltrados en gobiernos.

Sin embargo, no existe evidencia que respalde esas afirmaciones. El video muestra un movimiento ocular y su difusión ha generado interpretaciones sin fundamento científico.

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