El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 28 de los 32 Organismos Públicos Locales (OPL) registran avances superiores a los programados en la preparación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que operarán durante los Procesos Electorales Locales 2026-2027.

De acuerdo con un informe de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), presentado este lunes 23 de noviembre, las autoridades electorales estatales han adelantado la entrega de documentos necesarios para el diseño, implementación y funcionamiento de estos sistemas.

El reporte, que comprende del 22 de octubre al 9 de noviembre de 2026, señala que los 32 organismos electorales remitieron sus informes mensuales dentro de los plazos establecidos.

¿Qué avances reportó el INE sobre el PREP para las elecciones de 2027?

La autoridad electoral explicó que cada uno de los 32 organismos locales deberá presentar 54 entregables relacionados con la preparación y operación de los programas de resultados preliminares.

Entre los documentos recibidos destacan los esquemas de instrumentación, proyectos para contratar empresas especializadas y expedientes relacionados con posibles organismos auditores.

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Asimismo, el INE confirmó la recepción de 24 acuerdos de los Comités Técnicos Asesores del PREP (COTAPREP), además de 20 planes de trabajo y calendarios de sesiones.

INE revisa integración de comités técnicos rumbo a 2027

Como parte de la supervisión, el organismo electoral revisó 10 acuerdos de integración de los COTAPREP y verificó que cumplieran los requisitos establecidos.

Estos órganos cuentan con especialistas en estadística, ciencia de datos, tecnologías de la información, investigación de operaciones y ciencia política.

#BoletínINE 📄 | Reportan OPL avances anticipados en la implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. ☑️🗳️ Más información en el siguiente enlace: 🔗 https://t.co/cqL3IM2sTB https://t.co/je0iUd7IHY — @INEMexico (@INEMexico) November 23, 2026

Finalmente, el INE señaló que mantendrá el acompañamiento técnico a los organismos estatales para verificar el cumplimiento de los procedimientos y calendarios establecidos para las elecciones de 2027.

Los PREP permitirán difundir los resultados preliminares de las votaciones, aunque sus cifras tienen carácter informativo y no sustituyen los cómputos oficiales.

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