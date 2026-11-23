"Cientos de desempleados acudieron a la última feria del empleo del año en la explanada del Parque del Crucero, en donde se ofertaron dos mil plazas por parte de 30 empresas, aunque solo cuatro de 10 buscadores de empleo logra colocarse", informó Luis Hernández Castillo, director de Servicios de Vinculación Laboral.

El funcionario explicó que el porcentaje de colocación depende de que los solicitantes cumplan con el perfil y los requisitos establecidos por las empresas participantes durante el proceso de reclutamiento.

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Señaló que uno de los principales objetivos de estas ferias es reunir en un solo lugar a varias empresas del mismo sector, para que los buscadores de empleo puedan comparar las vacantes disponibles y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y expectativas laborales.

“El propósito de la Feria del Empleo es que las personas encuentren en un mismo espacio tres o cuatro empresas del mismo ramo y puedan decidir cuál les ofrece mejores condiciones y prestaciones”, comentó.

En tanto, Rocío, Jeremi y Clarisa llenaban sus solicitudes de empleo y confesaban que los habían despedido desde agosto, en algunos casos, por lo que decidieron incluso regresarse a su lugar de origine: Chiapas, mientras se reactivaba la actividad turística, aunque llevan más de 15 días dejando su currículo en hoteles, sin lograr colocarse.

Hernández Castillo señaló que se reciben hasta 4 mil solicitudes mensuales entre ferias y atención directa, por lo que invitó a los buscadores de empleo a acercarse personalmente para conocer las vacantes disponibles en caso de no lograr colocarse durante la feria del empleo.

Tras una pausa de poco más de un mes, el programa “Ven y empléate” que organiza el Ayuntamiento, dijo que con la edición de este lunes cierran las jornadas aunque mantendrán abierta la bolsa de trabajo municipal en las oficinas ubicadas en el Edificio Madrid, sobre la avenida Nader.