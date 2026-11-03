Elecciones en EU 2026: abren las urnas para renovar el Congreso y definir el futuro del gobierno de Trump

Las elecciones intermedias de Estados Unidos comenzaron este martes 3 de noviembre con la apertura de los primeros centros de votación en la costa este del país, en una jornada que definirá la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Los primeros colegios electorales abrieron a las 5:00 horas, tiempo local, en Vermont, mientras que otros estados comenzaron a recibir votantes de manera escalonada, debido a los diferentes husos horarios del territorio estadounidense.

Los comicios se desarrollan en medio de una disputa entre republicanos y demócratas por el control de la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente bajo mayoría del Partido Republicano.

¿Qué está en juego en las elecciones de Estados Unidos 2026?

Durante esta jornada se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado, además de 36 gubernaturas y diversos cargos estatales y locales.

Las encuestas previas muestran avances de los demócratas en diferentes estados, aunque los resultados dependerán del recuento de votos.

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La elección ocurre en medio de preocupaciones de los ciudadanos por el costo de vida, el incremento de los precios de la energía y el conflicto con Irán, temas que han ocupado un lugar importante durante las campañas electorales.

¿Cuántos estadounidenses han votado en las elecciones intermedias?

De acuerdo con el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 57 millones de estadounidenses emitieron su voto anticipadamente, ya sea de manera presencial o por correo.

La cifra supera los aproximadamente 46 millones de votos anticipados registrados durante las elecciones intermedias de 2022.

Election Day is here, with control of the House and Senate on the line. See which contests are in play, how they have shifted—and then call your own winners. https://t.co/LZDk7eD5BU — The Wall Street Journal (@WSJ) November 3, 2026

Entre los ciudadanos convocados a las urnas se encuentran alrededor de 39 millones de votantes hispanos, uno de los grupos electorales más numerosos del país.

Los centros de votación cerrarán de manera escalonada durante la tarde y noche de este martes, por lo que las primeras proyecciones de resultados comenzarán a conocerse después del cierre de las urnas en cada estado.

Sin embargo, el resultado definitivo de algunas contiendas podría tardar varios días, dependiendo del avance del escrutinio.

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