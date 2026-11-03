Capturan a “Garabato” y dos presuntos integrantes de un grupo criminal por ataques armados en Cancún

Del 26 de octubre al 2 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó 16 cateos, cumplimentó 33 órdenes de aprehensión, consiguió la vinculación a proceso de 88 personas y obtuvo 18 sentencias condenatorias en Quintana Roo. Entre los resultados destacan siete órdenes de aprehensión por homicidio calificado, cuatro por extorsión y cinco por robo agravado, además de cinco vinculaciones por homicidio calificado y tres sentencias por secuestro agravado.

Entre los casos relevantes, la Fiscalía informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial generador de violencia en Cancún, identificados como Ricardo "N", alias “Garabato” o “Bocho”; Joaquín N., alias “Bazuca”, y Diego Daniel N., conocido como “Daner” o “Flaco”. Los detenidos presuntamente están relacionados con la venta y distribución de drogas, así como con diversos ataques armados en las Supermanzanas 251 y 249.

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Relacionan a “Garabato” con tres ataques armados

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, las detenciones se realizaron mediante diferentes acciones los días 28 y 29 de octubre, con la participación de elementos de la Policía de Investigación, Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal de Benito Juárez.

Durante las intervenciones les aseguraron 191 bolsas con marihuana, 160 con cristal y un arma de fuego marca Glock, abastecida con cinco cartuchos calibre 9 milímetros, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las investigaciones señalan que los tres detenidos formarían parte de una célula dedicada a la venta y distribución de drogas, cuya principal zona de operación se ubica en las supermanzanas 251 y 249 de Cancún.

Uno de los hechos relacionados con los detenidos fue el homicidio de Eduardo de Jesús, alias “El Güero”, ocurrido el 28 de octubre, cuando recibió seis impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. / Especial

En particular, Ricardo N., alias “Garabato” o “Bocho”, fue señalado por su probable participación en al menos tres ataques con arma de fuego. El primero corresponde al homicidio de Yuli N., conocida como “La China”, ocurrido el 17 de junio en la Supermanzana 251, donde la víctima recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros.

El segundo caso corresponde al homicidio en grado de tentativa en agravio de Enrique Eduardo "N", de 29 años, quien resultó lesionado por varios disparos del mismo calibre el 8 de octubre, en la Supermanzana 249.

El tercer hecho fue el homicidio de Eduardo de Jesús, alias “El Güero”, ocurrido el 28 de octubre en la misma Supermanzana 249. La víctima recibió seis impactos de arma de fuego. Según las indagatorias, en este ataque habrían participado de manera conjunta Ricardo" N" y Diego Daniel "N".

La Fiscalía también informó que, mediante una prueba de balística comparativa del sistema IBIS, el arma asegurada a Ricardo N. dio un resultado positivo en cinco eventos delincuenciales.

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De acuerdo con las investigaciones, los homicidios y ataques presuntamente relacionados con los detenidos estarían vinculados con disputas por el control de espacios para la venta de drogas al menudeo y el intento de someter a grupos contrarios a su organización.

Los tres fueron vinculados a proceso por un juez de control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años.