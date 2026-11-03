Claudia Sheinbaum responde a denuncias contra Guadalupe Taddei e insiste en investigar contratos millonarios del INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidos los correspondientes a la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, ante las denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones superiores a mil 800 millones de pesos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, realizada desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la ASF ya inició auditorías correspondientes al periodo de 2023 a la fecha y también revisará operaciones anteriores a ese año.

Sheinbaum señaló que, una vez concluidas las investigaciones, si se detectan posibles delitos, los casos deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las irregularidades administrativas tendrán que atenderse por las instancias correspondientes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las denuncias contra Guadalupe Taddei?

La presidenta explicó que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia encargada de fiscalizar los recursos públicos del INE, debido a que se trata de un organismo constitucional autónomo.

Recordó que el titular de la ASF presentó el viernes pasado un informe ante la Cámara de Diputados, en el que dio a conocer los avances de las revisiones y la intención de ampliar las auditorías a ejercicios anteriores.

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Además, sostuvo que las investigaciones deben abarcar los contratos relacionados con empresas proveedoras de material electoral que han trabajado con el instituto durante más de dos décadas.

Sheinbaum reiteró que cualquier persona que haya cometido actos de corrupción debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes, aunque aclaró que primero deben realizarse las investigaciones.

¿Qué respondió Sheinbaum al CCE sobre la independencia del INE?

La mandataria también respondió al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que el lunes 2 de noviembre solicitó garantizar un proceso transparente e independiente para elegir a la nueva presidencia del INE.

Sheinbaum defendió la autonomía del organismo electoral, pero cuestionó las reformas aprobadas en 2014, al considerar que concentraron facultades en el instituto nacional, particularmente en la designación de los consejeros de los organismos públicos locales electorales.

Asimismo, recordó las reformas electorales de 1996, 2006 y 2014, y sostuvo que los cambios al sistema electoral mexicano deben analizarse desde sus antecedentes históricos.

La presidenta aseguró que su gobierno busca un INE fuerte, capaz de garantizar el respeto a los resultados electorales y la voluntad ciudadana.

Finalmente, afirmó que las elecciones de 2027 deberán desarrollarse con pleno respeto a la autonomía del INE y reiteró que las investigaciones por presuntas irregularidades no deben confundirse con un intento de debilitar al organismo electoral.

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