Alertas de bomba en Europa afectan al menos 14 vuelos; aviones son desviados y escoltados por cazas militares

Una nueva serie de amenazas de bomba provocó este jueves 5 de noviembre la movilización de fuerzas de seguridad y el desvío de varios vuelos comerciales en Europa, en el tercer día de incidentes de este tipo durante la semana.

De acuerdo con reportes de autoridades y aerolíneas, al menos 14 vuelos recibieron amenazas, principalmente en rutas relacionadas con Italia, Bulgaria y República Checa.

Las alertas obligaron a desplegar aviones militares, activar protocolos de emergencia y realizar inspecciones de seguridad. Todas las aeronaves aterrizaron sin incidentes y no se encontraron explosivos, por lo que las amenazas fueron consideradas falsas.

¿Qué vuelos fueron afectados por las amenazas de bomba en Europa?

Tres aviones de la aerolínea Ryanair, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted, recibieron amenazas mientras se dirigían a Sofía, capital de Bulgaria.

Dos aeronaves aterrizaron en su destino previsto, mientras que el vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv para su revisión.

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Por otra parte, un avión de Finnair que cubría la ruta Helsinki-Roma fue escoltado por cazas militares italianos.

También resultó afectado un vuelo de Wizz Air entre Milán y Varsovia, que tuvo que aterrizar en Viena, Austria.

En Francia, un avión de Aer Lingus que viajaba de Dublín a Roma fue desviado a la base aérea de Évreux, donde aterrizó de manera segura.

Además, la policía de República Checa recibió amenazas sobre cuatro aeronaves con destino a Praga, por lo que activó medidas de seguridad para revisar los aviones.

¿Qué se sabe sobre las falsas amenazas de bomba en Europa?

Las autoridades europeas investigan el origen de las alertas, cuya procedencia y motivaciones todavía no han sido determinadas.

BREAKING: At least 14 flights across Europe were diverted, forced to land early or escorted by fighter jets after a series of bomb threats. Flights from Warsaw, Milan, Copenhagen, Madrid, London and Dublin were affected. Italian jets escorted one plane to Rome, while a Dublin flight was redirected to a French military base. Searches found no explosives. — Breaking911 (@Breaking911) November 5, 2026

El lunes y martes también se registraron amenazas contra vuelos comerciales, que provocaron desvíos, inspecciones y despliegues militares.

Uno de los casos ocurrió cuando un avión de Wizz Air, que viajaba de Londres a Sofía, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Budapest, Hungría.

Aunque los incidentes ocurren en un contexto de preocupación por posibles ataques híbridos en Europa, hasta el momento no se ha confirmado quién está detrás de las amenazas ni si todos los casos están relacionados.

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