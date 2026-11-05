Secretaría de Agricultura confirma caso de influenza aviar en una granja de Umán, Yucatán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de huevo para plato en Umán, Yucatán.

El caso fue notificado por el médico veterinario responsable de la granja, que contaba con una población de 225 mil 860 aves de postura.

Tras recibir el aviso, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al sitio y tomó muestras bajo protocolos de bioseguridad.

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Los primeros análisis realizados en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 de Mérida confirmaron la presencia del virus del subtipo H5.

Posteriormente, las muestras fueron trasladadas a un laboratorio de mayor nivel de seguridad en Ciudad de México para realizar pruebas complementarias de aislamiento y secuenciación.

Como parte de las acciones de contención, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA-Senasica) establecieron un perímetro de riesgo de 10 kilómetros alrededor de la granja.

También aplicaron una cuarentena definitiva y ordenaron el despoblamiento total de la unidad, además de la disposición sanitaria de las aves, destrucción de materiales contaminados y desinfección de las instalaciones.

Las autoridades también realizan muestreos en granjas de engorda, postura comercial y reproductoras ubicadas dentro del perímetro de riesgo, con el propósito de identificar posibles contagios.

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Una vez concluido el periodo de vacío sanitario, se introducirán aves centinela para comprobar que no exista presencia del virus antes de permitir que la granja vuelva a operar.

La Secretaría de Agricultura informó que, dependiendo de los resultados de los análisis en las unidades cercanas, Senasica determinará si es necesario autorizar una vacunación de emergencia. Además, se inspeccionan cuerpos de agua de la zona para investigar si la infección pudo estar relacionada con aves silvestres migratorias que llegan durante la temporada invernal.

Para ampliar la vigilancia, también se incorporará un grupo de especialistas en epidemiología de vida silvestre, quienes buscarán posibles casos de influenza aviar entre aves libres y determinarán si estas especies pudieron ser el origen del contagio.

Agricultura señaló que las aves de la granja afectada representan apenas el 0.09 por ciento del inventario nacional, por lo que descartó afectaciones al abasto de huevo y carne de ave. Asimismo, aseguró que el consumo de estos productos es seguro y que el caso no representa un riesgo para la avicultura nacional.