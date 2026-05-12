EU reconoce consumo de drogas y tráfico de armas hacia México, destaca gobierno de Sheinbaum

El gobierno de México destacó que Estados Unidos reconoció en su Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026 dos temas que han sido planteados de forma reiterada en el diálogo bilateral: el consumo de drogas en territorio estadounidense y el tráfico de armas hacia México.

El informe fue presentado durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este martes 12 de mayo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, por Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia.

Velasco explicó que el documento estadounidense plantea una estrategia integral para atender tanto la oferta como la demanda de drogas, en especial las sustancias químicas.

También señaló que el plan incluye cooperación con México bajo principios como responsabilidad compartida, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación y confianza mutua.

¿Qué dice el reporte de EU sobre el tráfico de armas?

De acuerdo con el titular de la SRE, uno de los puntos más relevantes del documento es el reconocimiento de que interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia grupos criminales que operan en México es un elemento crítico del control fronterizo.

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El funcionario subrayó que México ha insistido en que estas armas fortalecen a las organizaciones criminales, aumentan su capacidad de generar violencia y facilitan el trasiego de drogas.

Por ello, consideró relevante que el gobierno estadounidense incorporara este tema dentro de su estrategia contra la delincuencia organizada.

Estados Unidos admite problema de salud pública por drogas

Luisa María Alcalde destacó que el reporte reconoce el consumo de drogas como un problema de salud pública en Estados Unidos.

Según los datos expuestos, 73.6 millones de estadounidenses, equivalentes a 25.5 por ciento de la población, consumieron drogas ilícitas o las usaron indebidamente durante el último año.

La consejera jurídica comparó esa cifra con México, donde 3.8 millones de personas, es decir, 2.7% de la población, reportaron consumo de drogas ilícitas en el último año.

#MañaneraDelPueblo. Destaca el canciller @r_velascoa la cooperación binacional entre México y EU en el marco de la nueva Estrategia Nacional contra las Drogas, así como admitir el problema del consumo y del tráfico de armas. pic.twitter.com/mS0jVQobGB — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 12, 2026

Además, resaltó que el documento estadounidense admite el fracaso de un modelo exclusivamente punitivo y plantea acciones de prevención, tratamiento, atención médica, campañas públicas, programas escolares, apoyo a personas en recuperación y protocolos para atender sobredosis.

Claudia Sheinbaum consideró importante este reconocimiento, al señalar que ambos temas han sido parte central del diálogo con Estados Unidos: la atención de las causas del consumo de drogas y la reducción del tráfico de armas hacia México.

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