“No abrirán la puerta”: Sheinbaum fija postura sobre participación de agencias de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles durante su conferencia matutina que permitir la participación directa de agencias de Estados Unidos en operativos de seguridad dentro del territorio mexicano significaría abrir la puerta a una intervención extranjera, postura que vinculó con la defensa de la soberanía nacional.

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Durante la conferencia realizada en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe mantenerse bajo los marcos institucionales y legales establecidos, sin que organismos estadounidenses ejecuten acciones directas en México. En su posicionamiento, señaló que experiencias anteriores no ofrecieron los resultados esperados y advirtió sobre los riesgos de permitir una actuación externa dentro del país.

Las declaraciones surgen en medio de recientes tensiones derivadas de reportes y señalamientos sobre una presunta participación de agencias estadounidenses en operaciones relacionadas con seguridad y combate al crimen organizado. El tema ha reavivado el debate político sobre los límites de la cooperación entre ambos países y el alcance de la participación extranjera en asuntos internos mexicanos.

Sheinbaum insistió en que México mantiene coordinación con Estados Unidos en temas de seguridad, intercambio de información y combate a grupos delictivos, pero dejó claro que la colaboración debe desarrollarse “con respeto a la soberanía”.