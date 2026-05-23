Ballenas jorobadas sorprenden a científicos con viajes extremos entre Australia y Brasil

Dos ballenas jorobadas fueron identificadas en zonas de reproducción ubicadas frente a las costas de Australia y Brasil, un hallazgo que sorprendió a la comunidad científica por la enorme distancia entre ambos puntos y por lo inusual de este tipo de desplazamientos en el hemisferio sur.

La investigación, publicada en la revista “Royal Society Open Science”, se basó en el análisis de decenas de miles de fotografías de aletas caudales, es decir, las colas de las ballenas. Estas marcas funcionan como una especie de huella dactilar, ya que cada ejemplar tiene un patrón único que permite reconocerlo en distintos registros fotográficos.

El estudio documentó dos casos excepcionales. Una ballena fue observada en Queensland, Australia, en 2007 y 2013, y después apareció cerca de São Paulo, Brasil, en 2019. La separación entre ambos sitios fue de aproximadamente 14 mil 200 kilómetros.

El segundo ejemplar fue registrado frente a Bahía, Brasil, en 2003, y 22 años después fue identificado en Hervey Bay, Queensland, a una distancia aproximada de 15 mil 100 kilómetros.

¿Por qué sorprendió el viaje de estas ballenas jorobadas?

Los investigadores señalaron que las distancias reportadas no representan necesariamente el trayecto real recorrido por las ballenas, sino la separación entre los sitios donde fueron fotografiadas. Aun así, el hallazgo amplía los límites conocidos de conectividad entre poblaciones de ballenas jorobadas del hemisferio sur.

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La hipótesis planteada por los científicos es que algunos ejemplares podrían coincidir en zonas de alimentación antárticas compartidas y, en casos excepcionales, tomar una ruta distinta al regresar hacia áreas de reproducción.

Las ballenas jorobadas suelen alimentarse de kril y peces pequeños en aguas frías durante el verano y después migran hacia aguas tropicales para reproducirse durante el invierno.

Cambio climático podría influir en sus rutas migratorias

El estudio advierte que estos desplazamientos son muy poco frecuentes. De los miles de ejemplares analizados, solo el 0.01 por ciento mostró un intercambio de este tipo entre zonas tan alejadas.

Sin embargo, los científicos consideran que el cambio climático podría hacer más probables estos movimientos. Las alteraciones en el hielo marino y en la distribución del kril antártico podrían modificar la forma en que las ballenas se alimentan y migran.

Ciencia ciudadana ayudó a detectar el fenómeno

Una parte clave del estudio fue la colaboración de observadores de ballenas y personas que compartieron fotografías. Gracias a esas imágenes, los investigadores pudieron comparar registros tomados en distintos años y países.

Los especialistas destacaron que, aunque estos viajes sean raros, pueden ser importantes para la salud genética de las poblaciones de ballenas jorobadas, ya que el intercambio ocasional entre grupos distantes puede favorecer la diversidad y hasta llevar nuevos cantos a otras comunidades.

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