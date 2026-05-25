España confirma segundo caso de hantavirus en pasajero del crucero MV Hondius; permanece sin síntomas

España confirmó un segundo caso de hantavirus entre los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote del virus. El nuevo positivo corresponde a uno de los españoles que permanecían en aislamiento y vigilancia médica en un hospital de Madrid tras desembarcar del buque.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Sanidad, el paciente dio positivo en una prueba PCR realizada como parte de los controles diagnósticos periódicos aplicados a los contactos en seguimiento.

Las autoridades precisaron que la persona no presenta síntomas, pero fue trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para mantenerse bajo supervisión médica especializada y con medidas de bioseguridad.

Este es el segundo caso detectado entre los 14 españoles evacuados el pasado 10 de mayo del crucero MV Hondius, donde se registró un brote multinacional de hantavirus.

¿Cuál es el estado de salud de los pacientes con hantavirus en Madrid?

El nuevo caso permanece asintomático y bajo vigilancia médica. El primer positivo, un hombre de 70 años ingresado desde el 11 de mayo en la misma unidad especializada, se encuentra prácticamente sin síntomas, según la información difundida por Sanidad.

Las autoridades sanitarias subrayaron que el nuevo contagio fue identificado dentro del dispositivo de aislamiento que ya estaba activado, por lo que no modifica el nivel de riesgo para la población general ni implica cambios en las medidas epidemiológicas vigentes.

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¿Cuántos casos de hantavirus se han registrado por el brote del MV Hondius?

Hasta el pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud contabilizaba 12 casos de hantavirus asociados al brote del crucero MV Hondius. Con este nuevo positivo en España, la cifra asciende a 13 casos.

La cifra de fallecidos se mantiene en tres, sin nuevos decesos desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue notificado por primera vez.

¿Qué pasará con los pasajeros que siguen en aislamiento?

El pasado viernes, las autoridades flexibilizaron las condiciones de aislamiento para los 13 cruceristas que hasta ese momento habían dado negativo en las pruebas PCR. Con esa medida, pudieron recibir visitas y salir a zonas comunes de la planta de ingreso, aunque bajo estrictas normas de seguridad.

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.



Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Este lunes cumplen 15 días de cuarentena. Si al llegar al día 28, previsto para el 7 de junio, continúan con resultados negativos en las pruebas periódicas, podrán seguir el aislamiento en sus domicilios con las medidas sanitarias establecidas.

El periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis semanas, por lo que los controles continuarán hasta descartar nuevos contagios.

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